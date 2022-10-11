На участке трассы М-5 под Чебаркулем ввели реверсивное движение

Режим будет действовать с 11 по 17 октября

В Челябинской области на участке федеральной трассы М-5 Миасс — Чебаркуль вводится ограничение скорости и организация реверсивного движения в связи с капитальным ремонтом трассы, сообщили 11 октября в ФКУ Упрдор «Южный Урал».

«В связи с работами по капитальному ремонту федеральной автомобильной дороги М-5 „Урал“ вводится временное ограничение в виде снижения скорости и организации реверсивного движения на участке с 1786-го по 1787 км с 13 по 17 октября»,— сообщили в учреждении.

Автомобилистов просят обратить внимание на изменения, учитывать их при планировании маршрутов и следить за знаками.

Узнать о состоянии проезда можно по круглосуточному телефону дежурно-диспетчерской службы ФКУ Упрдор «Южный Урал»: 8 (351) 266-65-63 и +7 (982) 331-37-84 (WhatsApp).

Ранее на участке трассы М-5 «Урал» от Чебаркуля в сторону Миасса вводили ограничение скорости и реверсивное движение в связи с расширением участка до четырех полос.

Челябинской области в 2022 году выделят дополнительно 2 миллиарда рублей на продолжение строительства и реконструкции двух участков федеральной трассы М-5 «Урал». Деньги будут направлены на ускорение работ по нацпроекту.