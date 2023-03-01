В Челябинской области готовы перевыполнить план по дорожным ремонтам

Алексей Текслер отметил, что часть запланированных на 2024 год работ можно будет осуществить уже в этом

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер рассказал подписчикам своего телеграм-канала о планах на 2023 год в дорожной отрасли. Так, более 500 км дорог будет отремонтировано и построено, 6,4 млрд рублей будет направлено муниципалитетам на работы. Глава региона выделил значимые объекты, а также рассказал, что часть работ с 2024 года можно будет выполнить уже в году текущем.

Больше 200 км региональных и муниципальных дорог из заявленных 536 км региональных и муниципальных дорог построят и отремонтируют в рамках нацпроекта «Безопасные комфортные дороги».

Среди значимых объектов 2023 года Алексей Текслер обозначил завершение реконструкции спиралевидного путепровода в Бакале и участка дороги Аша — Кропачево — Шарлаш; окончание строительства автодороги от деревни Горной до дороги Великопетровка — Татищево с мостовым переходом через реку Нижний Тогузак; асфальтирование направления Верхний Уфалей — граница со Свердловской областью.

В 2023 году начнется строительство «малого обхода» Челябинска — от Белого Хутора до Новоградского проспекта, ремонт «основного обхода» Челябинска — Вахрушево — Долгодеревенское.

Ремонты проведут также на трассах Южноуральск — Магнитогорск (ранее ИА «Первое областное» сообщало, что ремонт проезжей части завершится не в 2027 году, как планировалось ранее, а по поручению губернатора в 2025 году), Троицк — Степное, Кизильское — Бреды — Мариинский.

Начнутся дорожные работы и на крупных объектах: Подовинное — Каракульское — Нижнеусцелемово — Кидыш — Степное; Миасское — Черкасово — Сычево; Муслюмово — автодорога Миасское — Шадринск Курганской области.

Губернатор выделил и большие планы по строительству и реконструкции дорог в Челябинске: 2-й и 3-й Эльтонской, Бейвеля, Молдавской, Агалакова и Гранитной.

«Совместно с Росавтодором продолжим работу с очень важным проектом для Челябинской области — реконструкции федеральной трассы М-5 „Урал“ на участках от границы Башкортостана до Кропачево и от Чебаркуля до Миасса», — пояснил он.

Глава региона выразил уверенность, что жители каждого города и района за последние несколько лет увидели позитивные изменения.

«Еще одна хорошая новость в том, что по части планов дорожных работ 2024 года мы сможем выполнить уже в этом году. Отрабатываю этот вопрос на площадке Госсовета по прямому поручению президента. Подробности по конкретным дорогам появятся совсем скоро», — анонсировал Алексей Текслер.

Напомним, в эти дни губернатор работает на сессиях Госсовета РФ «Инвестиции» и «Экономика и финансы».