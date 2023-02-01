В Челябинске ищут подрядчика, который займется капитальным ремонтом проспекта Ленина от улицы Героев Танкограда до улицы Линейной. Стоимость аукциона составляет 468 млн рублей. Соответствующее объявление разместили на сайте госзакупок.
Капремонт запланирован в рамках реализации нацпроекта «Безопасные качественные дороги». Проект подготовила компания «Вираж» из Воронежа. Согласно документам, при строительстве улице должны придать единый архитектурный облик с применением современных элементов благоустройства.
Конструкция тротуара должна быть такой, чтобы его смогла очистить уборочная техника. В местах со ступеньками должны быть предусмотрены пандусы для маломобильных горожан.
В документации также есть информация об обследовании зеленых насаждений на проспекте Ленина, где запланирован ремонт. Как аварийные, так и здоровые деревья (всего 194) породы вяз, тополь, клен подлежат сносу. Однако в документации уточняется, что акт не является разрешением на снос. При капремонте планируется озеленение магистрали.
«Озеленение улицы выполнить районированными сортами лиственных и хвойных деревьев, кустарников, газоны — с применением многолетних трав», — говорится в документации.
Длина ремонтируемой дороги составляет почти 1,5 километра. После ремонта ширина полосы движения должна быть 3,75 метра, а тротуара — 3 метра. Между магистралью и пешеходной частью сделают газон.
Капремонт, по данным документов, должны провести за 1,5 года.
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