На ремонт проспекта Ленина в Челябинске выделили полмиллиарда рублей

Речь идет об участке от Героев Танкограда до Линейной

«Озеленение улицы выполнить районированными сортами лиственных и хвойных деревьев, кустарников, газоны — с применением многолетних трав»,

— говорится в документации.

В Челябинске ищут подрядчика, который займется капитальным ремонтом проспекта Ленина от улицы Героев Танкограда до улицы Линейной. Стоимость аукциона составляет 468 млн рублей. Соответствующее объявление разместили на сайте госзакупок.Капремонт запланирован в рамках реализации нацпроекта «Безопасные качественные дороги». Проект подготовила компания «Вираж» из Воронежа. Согласно документам, при строительстве улице должны придать единый архитектурный облик с применением современных элементов благоустройства.Конструкция тротуара должна быть такой, чтобы его смогла очистить уборочная техника. В местах со ступеньками должны быть предусмотрены пандусы для маломобильных горожан.В документации также есть информация об обследовании зеленых насаждений на проспекте Ленина, где запланирован ремонт. Как аварийные, так и здоровые деревья (всего 194) породы вяз, тополь, клен подлежат сносу. Однако в документации уточняется, что акт не является разрешением на снос. При капремонте планируется озеленение магистрали.Длина ремонтируемой дороги составляет почти 1,5 километра. После ремонта ширина полосы движения должна быть 3,75 метра, а тротуара — 3 метра. Между магистралью и пешеходной частью сделают газон.Капремонт, по данным документов, должны провести за 1,5 года.