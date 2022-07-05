Крупный путепровод в Магнитогорске откроют после реконструкции ко Дню города

Мост по улице 9 мая начали ремонтировать осенью 2020 года

В Магнитогорске готовятся запустить после реконструкции крупный путепровод на улице 9 мая. Открытие пройдет ко Дню города, 14 июля. Сооружение закрыли на реконструкцию в 2021 году, путепровод с трамвайной веткой соединяет промышленные объекты и жилые массивы через реку Урал. В пресс-службе городской администрации рассказали, как обновили старейший мост.



Путепровод, прослуживший Магнитогорску более 50 лет, находится в районе Индустриального парка — бывшего Калибровочного завода. Деньги на реконструкцию 900-метрового моста выделили из федерального, областного и местного бюджетов по решению губернатора региона Алексея Текслера.





Ремонт начали осенью 2020 года, а с февраля 2021 года путепровод закрыли для движения трамваев и автомобилей. Жителям поселков Березки, Димитрова, а также работникам предприятий в северо-восточной части Магнитогорска это причинило неудобства.

«На мосту произвели капитальный ремонт основания, колонн и подпорной стены. Также заменили дорожное полотно, линии электропередач и рельсошпальная решетка. Следующего ремонта мост не потребует еще долгое время», — отметил начальник отдела капитального строительства МКУ «УКС» Николай Дробышев.





Объект крайне важен для города, потому что одной стороны связывает городские поселки левобережья с правым берегом, а с другой — обеспечивает подъездной путь к Индустриальному парку.