Алексей Текслер распорядился ускорить ремонт моста в Нязепетровске

Вопрос с ремонтом сооружения губернатор поднимал еще в 2019 году

Житель Нязепетровска Анатолий Устинкин прислал на прямую линию губернатора Челябинской области Алексея Текслера короткий вопрос: когда будет отремонтирован мост через реку Уфу? Министерство дорожного хозяйства области обещает ввести объект в эксплуатацию к 2025 году, однако главу региона такие сроки не устроили: Текслер потребовал ускориться.



«Помню проблему в Нязепетровске. Аналогичный вопрос стоит в Трехгорном, там вообще, вместо того чтобы делать проектную документацию, объект просто закрыли», — прокомментировал Алексей Текслер.

Глава региона потребовал отчета у регионального министра дорожного хозяйства и транспорта Нечаева.

«В Нязепетровске действительно актуальный объект, он в городской черте. Проектно-сметная документация по нему готова, в 2023 году будем запускать в работу. Объект сложный, там автомобильный, пешеходный и железнодорожный переходы. Запустим в эксплуатацию в 2025 году», — заверил губернатора Алексей Нечаев.

Текслер потребовал ускориться и сдвинуть сроки по нязепетровскому мосту на 2024 год.

Проблема же в Трехгорном, по словам министра, решается: срок сдачи одного перехода — уже 2023 год, второй тоже сделают оперативно, благо объем там небольшой.

Напомним, Алексей Текслер был с рабочей поездкой в Нязепетровске летом 2019 года. Тогда решение вопроса с разваливающимся мостом застопорилось из-за того, что городские власти и ОАО РЖД не могли решить, на чьем балансе находится сооружение. Теперь процесс сдвинулся с мертвой точки.

«В целом по мостам мы успешно работаем с федералами. Сделали Ленинградский мост в Челябинске, сдали большой мост в Магнитогорске, строим в Бакале. Это всегда дорогостоящие объекты, но если речь идет о таком важном для города сооружении — надо ускоряться», — посоветовал губернатор Алексею Нечаеву.