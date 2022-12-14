В Чурилово расширят проблемный перекресток

Ремонт планируют провести уже в 2023 году

На прямую линию с губернатором Алексеем Текслером, которая проходит сегодня, 14 декабря, поступила жалоба на перекресток улиц Линейной и 1-й Эльтонской в Чурилово. Жители посетовали, что там часто случаются аварии. Пассажиры вынуждены посреди дороги покидать транспорт, рискуя жизнью. Сроки расширения улицы Линейной при этом отодвигаются.





«Чурилово бурно развивается. Жилья уже много построено. Инфраструктуры не хватает. Приходится вместе с руководством города уделять внимание этому вопросу. Школа переполнена. Есть решение о строительстве новой школы. Город закончил выбор земельного участка. Будем решение принимать. Что касается дорог, улица Линейная — продолжение проспекта Ленина — узкая. Она, как и улица Давыдова, — две улицы, по которым можно заехать в Чурилово и выехать. Есть мои решения о начале проектирования и расширения», — рассказал Алексей Текслер.

Глава региона также отметил, что улица Линейная проходит вдоль ТЭЦ, там много коммуникаций. Это усложняет расширение. Несмотря на это, реконструкцию дороги проведут. Перекресток, на который пожаловались жители Чурилово, также входит в проект по расширению улицы Линейной. Это основной путь в микрорайон со стороны проспекта Ленина.





«Два проекта — улицы Давыдова и Линейная — в процессе, запущены. Названный перекресток — проблемный выезд и въезд. Он фактически один, зажат дорогой. С городом уже проговорили предложение. Весной в рамках ремонтных работ мы предусмотрим дополнительные полосы движения, полосу торможения, разгона, чтобы расширить этот перекресток без сложных проектных решений. На следующий год это будет реализовано», — сообщил министр дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области Алексей Нечаев.

Алексей Текслер также отметил, что в Чурилово планируется продление трамвайной ветки от ЧТЗ. Пока что идет выбор трассировки маршрута. Позже этот скоростной транспорт свяжут с линиями метротрамвая. Проблема с автобусами в микрорайон уже решена.