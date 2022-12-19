На трассу М‑5 «Урал» в Челябинской области дополнительно направят 7,5 млрд рублей

Финансирование увеличили из‑за удорожания работ

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение, по которому в 2022—2024 годах на строительство и реконструкцию трассы М-5 «Урал» в Челябинской области дополнительно направят 7,476 млрд рублей. Деньги пойдут на расширение двух участков федеральной автодороги под Ашой и в районе Сима. Документ опубликован на сайте правительства РФ.

Речь идет об участках км 1548+651 — км 1564+000 (Аша) и км 1564+000 — км 1609+000 (Сим). В общей сложности это почти 60 км реконструкции и нового строительства.

На участке трассы в районе Аши необходимо расширить 15-километровый участок до конца 2024 года. Здесь уже построили и запустили временную дорогу-дублер, чтобы перевести туда автомобильный трафик, а потом приступить к разборке основного хода реконструируемого участка. На участке будут построены три двухуровневые транспортные развязки у населенных пунктов Сухая Атя, Аша и Усть-Курышка. А также четыре мостовых сооружения через реки Симгаза, Ардегель, Маяса, Трамшак. Три существующих моста будут заменены на арочные пролетные строения.

До конца 2024 года реконструкцию участка дополнительно профинансируют в объеме около 1,9 млрд рублей.

Еще более масштабное строительство идет под Симом. Там в течение 2022—2024 годов построят новую дорогу в обход города. Дорожники говорят, что работ такого размаха регион еще не знал. В сложных условиях горного рельефа предстоит возвести более 15 искусственных сооружений. В том числе эстакаду через реку Сим протяженностью более километра и высотой опор более 40 метров. В 2022 году подрядчик выполнил работы на участке в 9 км по расширению дороги с двух до четырех полос и перенес коммуникации, с тем чтобы в следующем году приступить собственно к объездной дороге.

В 2022—2024 годах на дорогу под Симом дополнительно направят 5,7 млрд рублей.

В правительственном документе уточняется, что финансирование проектов увеличено в связи с увеличением цен на строительные ресурсы и необходимостью увеличения цен контрактов.

Добавим, что этим же документом кабинет министров увеличил размер бюджетных ассигнований на ремонт больниц в Озерске и Снежинске и ремонт административных зданий ФНС в Челябинске.

Напомним, что ранее федеральное правительство в рамках опережающего финансирования нацпроекта «Безопасные качественные дороги» на работы по этим же двум участкам трассы М-5 «Урал» дополнительно направило 2 млрд рублей.