В Челябинской области снимали фильмы и сериалы: нашли 12 локаций

Рассказываем, какие города принимали у себя съемочные команды

Туманные леса, озера, колоритные деревни и промышленные пейзажи Челябинской области нередко становились героями фильмов и сериалов, не только российских, но и зарубежных. В регионе снимали драмы, триллеры, детективы и даже историческое кино. Ко Дню российского кинематографа мы решили вспомнить, какие города успели попасть в объектив кинокамер.

Начнем сразу с областной столицы. Кадры с Челябинском, точнее с падением метеорита, успели засветиться в голливудских фильмах «Грань будущего», «Война миров Z» и сериале «Безмозглые». Группа Blue Foundation снимала в городе клип на песню Eyes on Fire, знакомую поклонникам франшизы «Сумерки». Что касается отечественного кинематографа — в 2006 году здесь снимали две серии восьмого сезона «Улиц разбитых фонарей», в кадре засветились железнодорожный вокзал, заводы, городская больница и ночной клуб. Еще Челябинск попал в фильм «Мир в трех измерениях» (вместе с Миассом), мини-сериал «Человек со свалки», короткометражку Федора Бондарчука «Молодогвардейцев, 32», сериал «Юг», проект «Родные люди», короткометражку «ИМХО», в которой снялся Александр Паль. Снимали здесь и короткометражку «Закрытые двери» о воре, который проникает в оставленную без присмотра квартиру, но внезапно встречается с ее обитателем.





В Магнитогорске снимали эпизод фильма «Елки-3», массовка состояла из 500 человек, а сцена создавалась с искусственным снегом. Также город участвовал в съемках фильма «Вечная зима» Николая Ларионова, главную роль в нем исполнил Александр Робак.

Миасс считался одной из популярных съемочных площадок советского времени, здесь снимали драму по произведениям Мамина-Сибиряка «Во власти золота», «Тайну зеленого бора» по повести Бажова, криминальную драму «Я объявляю вам войну», военный фильм «Мой боевой расчет», экранизацию романа Георгия Маркова «Грядущему веку» и картину «Журналист» режиссера Сергея Герасимова.

Златоуст был местом съемок советского фильма «Человек, которому везло» — это история геолога Владимира Ишутина, увиденная глазами его сыновей. Также здесь снимали сериал «Выжившие» (а еще в Миассе и Сатке), фильмы «Игры мотыльков» с Алексеем Чадовым и Оксаной Акиньшиной в главных ролях и «Уличное освещение» о диспетчере с синдромом Дауна.

Сатка попала на кадры двух картин Валерия Огородникова: «Барак» о жизни советских граждан в одном доме спустя несколько лет после войны и «Красное небо. Черный снег» о жизни уральского города-завода во время Великой Отечественной.

В Чебаркуле снимали часть фильма «Легенда № 17» про хоккеиста Валерия Харламова, в Париже — комедию «Уралочка», в Троицке — исторический сериал «Плевако» с Сергеем Безруковым в главной роли. Окрестности Кыштыма стали декорациями для фильмов «Пришелец» Ивана Соснина и короткометражки «Сердце леса» Ивана Артемова. Под Симом пытались «поймать» атмосферу сибирской природы для сериала «Тайга», в Верхнеуральском районе работала команда сериала «Смерть манекенщицы» и актер Сергей Безруков, а в деревне Муратовка Ашинского района создавали фильм ужасов «Деревня проклятых», для этого использовали заброшенную деревянную церковь.