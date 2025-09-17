Челябинск участвует в народном голосовании за звание «Культурная столица — 2027»

Опрос проходит до 6 декабря

Челябинск продолжает бороться за звание «Культурная столица 2027 года»: по итогам первого этапа город вышел в финал конкурса, но все еще идет народное голосование, которое повлияет на итоговый результат.

Новую культурную столицу назовут на церемонии в Москве 14 декабря. Прямо сейчас Челябинск готовится и разрабатывает свою визитку и программу мероприятий, которые реализуются в случае победы.

«Благодаря поддержке и чуткому отношению горожан к культуре и искусству Челябинск вышел в финал конкурса. Но я хочу сказать, что голосование еще продолжается, а жюри будет судить по конечному результату», — призвал помочь городу министр культуры Челябинской области Алексей Бетехтин.

Отдать свой голос можно на платформе «Госуслуги» до 6 декабря.