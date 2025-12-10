В Челябинске пройдет премьера второго сезона сериала «Ландыши»

Картину представят актриса Вероника Тимофеева, режиссер Илья Шпота и продюсер Жан Просянов

Жители Челябинска одними из первых увидят продолжение сериала «Ландыши» (18+). В столице Южного Урала картину представят 23 декабря, сообщают в пресс-службе онлайн-кинотеатра Wink.

На премьеру «Ландыши. Вторая весна» в Челябинск приедут актриса Вероника Тимофеева, режиссер Илья Шпота и продюсер Жан Просянов. Они представят первую серию второго сезона и обсудят ее со зрителями в кинотеатре «Мегаполис».

Напомним, сюжет сериала строится вокруг любви богатой наследницы Кати (Ника Здорик) и простого парня Леши (Сергей Городничий). С момента премьеры в январе 2025 года сериал набрал 100 миллионов просмотров.

«Во втором сезоне зрители увидят новую главу в истории героев. Катю, солистку группы „Ландыши“, ждут серьезные испытания: распад группы, интриги, борьба за огромное наследство и, главное, поиски мужа Лехи. Жизнь супругов навсегда меняют не зависящие от них обстоятельства», — раскрыли детали нового сезона в пресс-службе Wink.

Челябинцы увидят сериал уже в декабре, а вот всероссийская премьера будет только в январе 2026 года.