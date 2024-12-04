В Миассе презентовали фильм «Уралочка» с Юлией Михалковой

Первыми зрителями стали создатели одного из «главных героев» картины

В Челябинской области прошел премьерный показ фильма «Уралочка». В широкий прокат в России картина выйдет только завтра, 5 декабря, но для миасцев решили сделать исключение, ведь они — точнее, рабочие завода «Урал» — создали одного из «главных героев» картины. Как придумывался сюжет, где проходили съемки и какие трудности Южный Урал приготовил для кинематографистов, корреспонденту Первого областного медиахолдинга рассказала продюсер и автор идеи фильма Юлия Михалкова.





Напомним, «Уралочка» — это комедийное роуд-муви с новогодней атмосферой. Москвичка Лана неожиданно отправляется под конец декабря в командировку на Север. Там она встречает суровых, харизматичных и веселых людей, в том числе водителя грузовика «Урал» Гришу. Вместе Григорий и Лана отправляются в авантюрное путешествие по непривычным для столичной красавицы местам.

Идея фильма принадлежит актрисе Юлии Михалковой. Сюжет был продуман еще около трех лет назад, когда Юлия поняла, что на телеэкранах образ сильного мужчины стал дефицитным.





«Очень захотелось показать в фильме настоящего мужчину: надежного, сильного, честного. Я сама родилась на Урале, в маленьком заводском городе, и насмотрелась на таких людей. В последнее время в медиасфере подобный образ, к сожалению, вытесняется, и мне захотелось вернуть фокус зрения зрителей на этот типаж», — поделилась Юлия Михалкова.

Предпремьерный показ провели на заводе «Урал» неслучайно: одним из «главных героев» картины стал грузовик, выпускаемый в Миассе. На машине с ласковым названием «Уралочка» ездит Григорий — суровый дальнобойщик, привыкший рассчитывать только на себя и свою технику. Его роль исполнил актер Александр Горбатов.

Юлия Михалкова призналась, что является фанаткой машины «Урал», поэтому решила добавить в фильм именно ее, а не КамАЗ, ЗИЛ или ГАЗ. А руководство завода пошло навстречу: поверило в идею фильма и предоставило машину.

Съемки проходили на Южном Урале прошлой зимой, в пик экстремальных морозов. Тогда команде фильма не то что работать с тяжелой техникой, но и просто разговаривать было сложно. Кстати, участники съемочной группы успели еще и поработать спасателями: обладатели большегруза вытаскивали из сугробов застрявшие машины.

Съемки заняли почти четыре месяца. За это время герои даже успели побывать в Париже — южноуральском, не европейском.





Режиссер Михаил Расходников поделился, что его поразила вдохновляющая природа нашего края и в особенности люди — самобытные, характерные и неискусственные.

А еще Юлия Михалкова эксклюзивно поделилась небольшим спойлером к картине: доброй и искренней главной героине Лане по жизни не везет в любви, но к концу фильма она обретет свое счастье.

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