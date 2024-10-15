Фильм «Вечная зима» с актером из Златоуста вошел в программу кинофестиваля в Сан-Паулу

В киноленте о семейной трагедии снялся южноуралец Александр Робак

Фильм «Вечная зима», снятый в Магнитогорске, вошел в конкурсную программу крупнейшего международного кинофестиваля в Сан-Паулу. В киноленте режиссера Николая Ларионова одну из главных ролей сыграл актер из Златоуста Александр Робак. Фильм рассказывает о семейной трагедии, где родители по-разному переживают смерть сына-подростка, сообщает пресс-служба кинокомпании «Централ Партнершип».

В киноленте актер из Златоуста Александр Робак сыграл роль отца, одержимого местью за сына и стремящегося восстановить справедливость.

«Кинофестиваль в Сан-Паулу достаточно рано взял наш фильм в программу. Мы с командой шутили, что, видимо, на бразильских отборщиков произвели впечатление сцены зимнего футбола. Конечно, очень приятно и почетно оказаться в пуле первых режиссерских работ со всего мира», — отметил режиссер фильма Николай Ларионов.

Фильм с Александром Робаком покажут также на кинофестивале в Стамбуле. В его конкурсной программе, помимо российского кино, еще десять зарубежных участников. Напомним, что съемки киноленты «Вечная зима» проходили в 2023 году в Магнитогорске. В российский прокат фильм выйдет с 31 октября.

Автор: Лилия Полякова

Возрастное ограничение: 16+