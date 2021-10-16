В Челябинске состоялся закрытый показ короткометражки «ИМХО» с Александром Палем

На премьеру в «Мегаполис» приехал режиссер фильма Дмитрий Пермяков

Медиахолдинг «Первый областной» представил в пятницу, 15 октября, закрытый показ короткометражного фильма Дмитрия Пермякова «ИМХО», снятого в Челябинске в конце мая. Главную роль в фильме сыграл Александр Паль.Мы готовили репортаж о том, как идут съемки вокруг ДК ЖД в Челябинске, но тогда ни режиссер, ни исполнитель главной роли, ни вообще кто-либо на площадке не могли нам пояснить, что это за проект: ничего, кроме странного названия «ИМХО».

Сценарист Дмитрий Пермяков (крайний слева на фото) принадлежит к медицинско-КВНовской челябинской диаспоре в Москве и является автором сценария всех 280 с лишним серий «Интернов», а также креативным продюсером фильмов «Зона комфорта», «Год культуры», «Холоп», #Яжотец и еще многих других проектов. Это его первая режиссерская работа, поэтому он очень волновался.





Александр Паль играет роль Александра Паля. Этот его герой Паль, известный актер родом из Челябинска, приезжает в родной город, потому что здесь начинаются съемки фильма Федора Бондарчука «Танкоград», где он играет главную роль. Что делают журналисты, когда в город приезжает такой знаменитый Паль? То же, что и мы, когда снимали репортаж о том, как снимается кино. Вот звезда идет по подземному переходу, вот мимо магазинов, а вот заходит в свой ДК, где когда-то занимался в театральной студии. Как встречает своего знаменитого воспитанника руководитель самодеятельного театра, почетный работник культуры? Гордится, конечно! Такого, понимаешь, парня вырастил.





Пока все гладко, умилительно и радостно, особенно когда зал узнает город: ого, Челябинск в кино показывают, ничего себе, красота.

Дальше события развиваются так: кто-то ловко монтирует кадры встречи Паля со своим наставником, и получается, будто тот вскидывает руку вверх чуть ли не с криком «Хайль!». Дальше еще круче — узор в решетке, на фоне которой происходит разговор, — это же свастика! Посмотрите-ка хорошенько? В ДК ЖД у нас, оказывается, пропагандируют фашизм. И кто это фашист? Директор ДК, конечно, и Паль, его ученик, тоже.

Я сейчас пересказываю буквально завязку, первые минуты, и понимаю, какой получается бред.

Бред абсолютно реально происходит: Пермяков разворачивает хронику событий прямо на экране-декстопе, такая вот цифровая мокьюментари. Мы как будто листаем новости, читаем комментарии, видим репосты, гифки, мемчики новые, блогеры записывают аналитику, сопоставляют фразы Паля из фильма «Горько» с гифками. Получается неопровержимо! Словом, наблюдаем в динамике эту закручивающуюся воронку.. И это очень смешно.

Одной из зрительниц была и детский омбудсмен Челябинской области Евгения Майорова



То, что кажется бредом (и бредом является), ни у кого в сети не вызывает сомнения. Расследование, откуда решетка. Комментарий директора ДК. Комментарий директора металлургического завода. Следователь ходит по ДК. Паль записывает видеообращение (в парке Пушкина, на спинке скамейки): «Ребят, ну смешно!», — говорит он, наивный. Никому ни черта не смешно. А кстати, Паль — это немецкая фамилия? — обсуждают всерьез.

Депутат на своем ютуб-канале брызгает слюной и говорит, что отправил депутатский запрос прокурору. Про производителя решетки или про происхождение Паля, неважно даже.

Зал заразительно хохочет. Это правда очень смешно, потому что узнаваемо, очень точно, в десяточку. И это только начало истории, которая длится всего двадцать минут экранного времени. И это, повторяю, самая завязка. Не будем спойлерить: Дмитрий Пермяков обещал на днях выложить фильм в Youtube, вы легко его найдете.

Какой хайп поднимается и из чего он растет. Как реагирует Паль, которого заставляют извиняться. Как ведет себя режиссер фильма «Танкоград». Как формулируют заголовки вокруг этой истории. Какие эпитеты применяет депутат. Чем это все закончится. Если закончится. Сценарий, напомним, был написан, и фильм снял, когда Идрак Мирсализаде еще не сказал свою шутку в «Разгонах» и не был выслан из России.

Здесь тоже все начинается с шутки.

Фильм получился совсем не смешной, хотя мы искренне гоготали минут семнадцать из двадцати.

Дмитрий Пермяков не меньше часа отвечал на вопросы и реплики зрителей.



Дмитрий Пермяков говорит, что историю даже не надо было придумывать:

«Идея не давала мне покоя. Я ничего не придумывал: просто читал новости. Учительницу уволили за снимок в инстаграме. Кто-то там оскорбился, когда увидел некую фотографию, и ее автор был смешан с грязью. Мнение любого необразованного школьника приравнивается к мнению эксперта. Нет анализа. Нет компетенций. Мне не пришлось ничего выдумывать. ИМХО — это слово, которое я ненавижу. Это слово-плевок», — рассказал Дмитрий Пермяков.

Режиссер особенно подчеркнул, что ему было очень важно, чтобы согласился сниматься Саша Паль, причем, играть самого себя. Потому что он челябинец, и действие должно происходить в Челябинске, и сам Пермяков из Челябинска, словом, все сошлось. Актер Андрей Бурковский принял горячее участие в небольшом эпизоде, признался, потому что уже несколько лет ходил с такой же идеей.



Детский омбудсмен Евгения Майорова сказала, что этот фильм страшный, и его надо показывать школьникам. Ее поддержали зрители. Прозвучали предложения включить короткометражку «ИМХО» в программу ОБЖ, чтобы дети увидели наглядно: как формируется общественное мнение, каким образом оно подкривляется, как происходит подмена понятий, как относиться к чужим мнениям критически. Все мамы немедленно решили показать короткометражку своим детям-подросткам.





Когда режиссера Дмитрия Пермякова искупали в овациях, комплиментах и сделали пару десятков селфи, он ответил на несколько вопросов Первого областного информационного агентства.

— В жизни происходит много чудовищных нелепостей. Нельзя не говорить об этом. Из каких-то смешков, чьих-то нечаянных замечаний строится новая, чудовищная, страшная реальность. Не смешная ни разу.

— Как это можно этому противостоять? Вот герой Паля, скажем, что ему делать?

— Не играть по правилам. Это не драка в физическом смысле. Здесь игра идет по другим правилам совсем. Лучший, на мой взгляд, решение — не участвовать никак, не слышать, не отвечать ни в коем случае. Главное — должен быть высокий культурный уровень и возможность анализировать информацию, понимать смыслы.

Люди перестали понимать шутки. Они не учитывают юмористический контент, он не призван никого оскорбить. Так можно на любой анекдот обидеться. Откроем газету: внук пришел к деду и говорит... Ага-а, не уважает старость, пожилые люди тупые!. Давайте писать докладную записку.

— Мир — это война. Свобода — это рабство.

— Незнание — сила. Да-да, все по Оруэллу.

— Зрители говорили про школьников и про кликбейт, но вы вводите в сюжет и депутата с запросами прокурору — в этом же жуткое развитие истории с шуткой. Государственная машина решает, что смешно, а что преступление.

— Да. Все правильно. Ужас в том, что люди, обладающие неким мизерным статусом, пытаются его повысить за счет других, пусть на уровне хайпа. Как вокруг шоу «Игра», уже три депутата там оскорбились и написали куда-то. Но... Юмора и правда много низкопробного, но и общий культурный уровень не высок. И все это в открытом доступе.

— Как вы представляете, кто должен это контролировать?



— Высокий уровень общей культуры. Тот, кто шутил, рассчитывал на более высокий интеллект. А услышали поверхностно и срегировали. Метафору не прочитали. Дело в поверхностном воспитании и образовании, я считаю.





Короткометражка Дмитрия Пермякова «ИМХО» вполне может иметь эффект вирусного видео.