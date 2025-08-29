Начались съемки сериала «Вегетация» про Южный Урал после апокалипсиса

Экранизация романа Алексея Иванова будет состоять из восьми серий

Кинокомпания «Среда» и сервис Okko анонсировали сериал «Вегетация» по одноименному роману Алексея Иванова. Сюжет разворачивается на Южном Урале, в том числе в Магнитогорске.

Режиссером-постановщиком выступил Максим Свешников («Прометей», «Отель Элеон», «Елки лохматые»), оператором-постановщиком — Илья Авербах. Вместе они работали над «Плейлистом волонтера» и «Контейнером». В главных ролях предстанут Алексей Серебряков, Денис Косиков, Ксения Трейстер, Алексей Розин, Владимир Гарцунов, Евгений Харитонов, Полина Маликова.

Восьмисерийный сериал будет рассказывать о недалеком будущем. Постапокалиптичный Урал превратился в зону леса-монстра, в котором таятся опасности и чумоходы — обезумевшие машины. Главные герои вынуждены бороться за жизнь и ресурсы и пробираться по Уралу к горе Ямантау.

Напомним, книга Алексея Иванова была опубликована в ноябре 2024 года. Писатель впервые рассказал о новом романе летом прошлого года во время творческой встречи с читателями в Челябинске.