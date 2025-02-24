Челябинцы сняли короткометражку по славянскому фольклору

«Сердце леса» — о милосердии, человечности и взаимопомощи

В Челябинской области завершились съемки фэнтезийной короткометражки «Сердце леса» (16+). Премьерный показ назначен на март 2025 года, сейчас готовятся трейлеры, тизеры и фильм о фильме. О чем картина, корреспонденту ИА «Первое областное» рассказал режиссер и продюсер Иван Артемов.

Действие фэнтези-драмы происходит в современной России, в небольшой уральской деревушке, где время будто остановилось. Главный герой — 17-летний Арсений, который рано потерял родителей. После смерти бабушки его единственной опорой становится загадочная женщина Татьяна, которая живет уединенно и избегает общения с односельчанами.



Главная особенность короткометражки — обращение к славянским мифам и фольклору. Как рассказывает Иван Артемов, «Сердце леса» — не просто фэнтези, а попытка переосмыслить славянский фольклор. Так, постепенно Арсений узнает, что Татьяна — носитель древнего проклятия. Фильм затрагивает темы доверия, страха перед неизведанным и борьбы с предубеждениями. Это рассказ о человеческих чувствах, принятии себя и о том, как далеко мы готовы зайти, чтобы защитить тех, кто нам дорог.

«Славянская мифология — это богатый, но малоизученный пласт культуры, который позволяет рассказывать глубокие, эмоциональные истории. Это не просто сказки, а загадочный мир с глубокими архетипами, которые до сих пор волнуют нас. Мы живем в эпоху, когда традиционная культура теряется в потоке информации и глобальных тенденций. Обращение к мифам помогает нам вернуть связь с корнями, с историей и национальным самосознанием», — поделился режиссер.

Созданием картины занималась киностудия NEW ART MEDIA, снимали в том числе в Кыштыме и селе Сугояк. Для фильма специально искали аутентичные уединенные деревни с мистической атмосферой. В Кыштыме, например, нашли не только сельский магазин, но и таинственный лес.

«Самым сложным было найти дом Татьяны — он должен был выглядеть старым, но ухоженным, с элементами традиционного деревенского быта, словно застывшим во времени. Попадался подходящий дом, но — рядом новый железный забор, нужный интерьер, но — пластиковые окна. Подходящий дом мы с большим трудом нашли в Сугояке. Администрация поселка пошла навстречу и дала разрешение на съемку. И спасибо администрации Кыштыма, что помогли с организацией съемок», — рассказал Иван Артемов.

В фильме снялись актеры челябинских театров: Анастасия Сорокина, Артем Острейко, Ирина Бочкова, Ринат Загидуллин, Арсений Ашмарин и другие. Но настоящей звездой фильма называют чехословацкую волчью собаку Шани. Как шутит режиссер, у Шани внешность волка и душа артиста, а ее харизма и взгляд покорили всю съемочную команду.

«Она не просто играет, а живет в кадре, связывая реальный мир и мир легенд. До этого Шани снималась в кино и даже выходила на театральную сцену. В нашей истории она стала больше чем собакой — настоящим символом», — делится Иван.

История снята в популярном сейчас жанре славянского фэнтези. Казалось бы, сюжет хорошо ложится на полнометражный фильм и даже сериал. На вопрос о возможности продлить историю Иван Артемов ответил, что у самой идеи действительно есть большой потенциал:

«Историю действительно можно было бы развернуть в полнометражный фильм или даже сериал. Короткометражный формат заставляет работать более концентрированно, передавая основную идею и атмосферу в сжатом хронометраже. „Сердце леса“ стало для нас возможностью проверить, как эта история воспринимается зрителями. Если отклик будет, мы обязательно подумаем о развитии проекта — например, о создании альманаха короткометражек на основе славянских мифов или даже о расширенной версии фильма — полном метре».



Премьерные показы пройдут уже в марте для челябинских студентов, затем картину презентуют в кинотеатре «Знамя».

Напомним, ранее корреспондент ИА «Первое областное» рассказывал, что автор Марика Макей из Магнитогорска пишет книги по славянской мифологии, которые читают подростки со всей России.