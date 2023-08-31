В Челябинске снимут несколько эпизодов нового сериала «Юг»

Съемки стартуют в понедельник, 4 сентября

«К нам приедет очень серьезная съемочная бригада, человек 50—60. Это сравнимо со съемками сериала „Плевако“, которые накануне завершились в Троицке. Ребята едут из Владикавказа. Мы сейчас ищем для них варианты локаций: несколько в городе и за городом, подбираем актеров массовки, в некоторые эпизоды нужны профессионалы. Кроме того, занимаемся подготовкой техники: часть съемок происходит на дороге, поэтому нужен эвакуатор, который потащит на сцепке машину, где будет сидеть актер»,

— рассказал Артем Инглин.

«Чем больше таких крупных кинопроектов будет в Челябинске и городах области, тем быстрее будет расти уровень местных специалистов: локационщиков, помощников художников-постановщиков, реквизиторов, ассистентов по работе с актерами массовых сцен, декораторов, гримеров, костюмеров… На площадке очень много обычной тяжелой физической работы: там прикрутить, тут перетащить, погрузить, выгрузить. Я вижу, как много дали ребятам даже два дня работы на сериале „Плевако“ : это очень крупный, серьезный проект. Я заметил, что к концу съемок они уже сами соображали, что делать, и были почти на равных с московскими коллегами»,

— отметил Артем Инглин.

Сериал «Юг» снимает платформа «ОККО» и компания «Норм Продакшн». Режиссер — Иван Соснин, снявший в 2022 году трогательный роуд-муви «Далекие близкие» о школьном учителе географии, который отправился в путешествие из Хабаровска в Подмосковье к одной милой незнакомой женщине.«Юг» тоже роуд-муви, только про подростка, который хочет найти своего отца. Юг — это не направление, а имя главного героя. Его путешествие проходит через несколько городов России, в том числе и через Челябинск. О том, что на Южном Урале запланированы съемки, Первому областному информагентству рассказал руководитель Ассоциации производителей кино и анимации Челябинской области Артем Инглин.Ассоциация производителей кино и анимации занимается не только поиском техники для съемки на дороге, но и организацией перемещения съемочной группы, актеров массовки, а также буфетом на площадке. Инглин считает такой опыт работы в большом кино очень ценным для молодых челябинских кинематографистов, а для Челябинска — настоящей удачей.По предварительной информации, Челябинск в сериале «Юг» будет одним из городов, через которые пройдет дорога 14-летнего подростка. Называют еще Мурманск, Сочи, Новосибирск, Владивосток. Юг ищет в каждом из городов человека, который может быть его отцом: настоящего отца он никогда не видел, а родные умерли.В картине прекрасный каст: Надежда Маркина, Тимофей Трибунцев, Юрий Колокольников, Александр Яценко, Кирилл Кяро, Антон Кузнецов, Юлия Снигирь, Анна Уколова.