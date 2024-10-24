Снятый в Челябинской области фильм «Пришелец» вышел в прокат

В центре сюжета — уралец, мечтающий улететь с инопланетянами

Сегодня в широкий прокат выходит картина «Пришелец», которую снимали на Урале: в Свердловской и Челябинской областях. Это фильм независимой студии из Екатеринбурга, режиссером и автором сценария выступил Иван Соснин. Об этом сообщили в «Центре проектного развития территорий и туризма Челябинской области».

В центре сюжета — жители небольшой уральской деревни, в том числе слабослышащий Леша, которого местные считают дурачком. Мужчина живет в самодельном доме из мусора, рисует круги на полях и мечтает наладить контакт с пришельцами. Знакомые смеются над Лешей, но все меняется, когда он встречает необычную девочку Яну.

«Герой нашей истории тоже не от мира сегодня — все считают его дурачком, но, возможно, его взгляд на мир самый правильный и человечный. „Пришелец“ — это фильм о вере в чудо, вере в то, что мы не одни во Вселенной», — рассказал Иван Соснин.

К слову, у нас в регионе фильм снимали под Кыштымом. Для съемок нужна была пещера без граффити и мусора. В итоге съемочная команда остановилась на Слюдоруднике с очень красивым рельефом. Также снимали на экотропах вокруг, в том числе финальную сцену фильма, когда герои идут к пещере. Помимо этого съемки проходили на озере Сугомак. Здесь родились кадры, на которых актеры бегут по снежному полю, «как будто в какой-то бесконечности, в пустоте».

«Челябинская область очень кинематографична, потому что здесь есть большое количество озер, пещер, небольших гор. И все это удобно с точки зрения транспортной доступности. Когда мы показывали фильм на премьерном показе, на международном кинофестивале, люди задавали вопросы: „Вы снимали в Карелии или на Камчатке?“ Никто не поверил, что это был Урал», — рассказал журналисту нашего медиахолдинга режиссер Иван Соснин.

Пока кинотеатры Челябинска не анонсировали показ фильма. Однако создатели картины ведут переговоры с челябинскими кинотеатрами. Показы также хотят провести в Магнитогорске. В соседней Свердловской области, где тоже снимали фильм, «Пришельца» можно увидеть в екатеринбургских кинотеатрах «Дом кино», «Радуга Парк» и кино-конференц зале «Ельцин Центра».

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