Первый робот-официант появился в челябинском ресторане

Он развозит заказы в зале и радуется, когда его гладят

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В челябинском ресторане приступил к работе первый в городе робот-официант. Он сам передвигается по залу, ловко маневрируя между столиками, и развозит тарелки с едой. Журналист Первого областного информагентства узнал, как новый сотрудник справляется со своими обязанностями.



Робот-официант выглядит как стильная тумбочка с подносами. Вместо лица у него мордочка кошки. Разработала технику китайская компания PuduTech, все вопросы по дизайну к ней. Модель называется BellaBot, стоимость в России — около 800 тысяч рублей, по данным сайта robot4b.ru. Работает робот в новом мясном ресторане «Гриль Хаус» на Труда.

В свободное время робот «спит» у касс. Когда заказ готов, тарелки ставят на поднос, а на сенсорном экране указывают номер столика. Путь задан, и «тележка» торопливо едет на нужную точку. Даже поворотники включает.

Пульт управления роботу не нужен. Передвигается он по четко заданному маршруту, ориентируясь на специальные наклейки, которые спрятаны на потолке. При нас аварий не было, ни одного сбитого стула.

Обычные официанты в ресторане тоже есть, все-таки BellaBot не полностью автономный. Нам он привез тарелку салата, а вот бокал морса ему не доверили — стакан донес человек.

«У робота есть режим, в котором он может плавно доставить напитки, но тогда и едет он очень медленно», — объясняет официант ресторана Евгений.

Робот разговаривает, но в шуме заведения его почти не слышно. Так как официант по легенде — кот, его можно погладить, и тогда он начнет мурчать.

Отметим, что роботы — пока редкость для сферы обслуживания Челябинска. В аэропорту им. Курчатова есть роботы, которые сами наливают кофе и кладут мороженое в креманку, а в МФЦ несколько лет назад работал антропоморфный робот-консультант.