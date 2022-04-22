На базе театра «Манекен» уже в субботу, 23 апреля откроется новый Очень плохой театр. Это проект актера и видеографа Николая Борисова (его мультики можно увидеть в «Гринче»), в котором могут принять участие режиссеры, актеры, зрители и случайные люди, волею судеб попавшие в театр в назначенный день и час.
Если коротко, это режиссерская лаборатория. Конкретная площадка, на которой любой желающий может поставить свой спектакль. Нужно лишь вписаться в правила Очень плохого театра, которые отражены в Манифесте (прямо как у Бойцовского клуба). Постановки должны быть основаны на идеях и мыслях самого режиссера, прикрываться литературным источником запрещено. Время для создания спектакля строго ограничено — за неделю на костях режиссерской идеи должно нарасти мясо из актеров, сценографии, музыки и так далее.
Зрителей может быть всего 20. Чтобы эмоции не расплескались, да и помещение, где базируется Очень плохой театр, весьма небольшое. Но главное правило — спектакль показывается публике только один раз. Записывать можно, воспроизводить где-то еще — нет.
«Я придумал такую фразу, как девальвация впечатлений. Вот есть интересная книга, она у меня под рукой. Но я все никак не могу ее прочитать, именно потому что она мне всегда доступна. Поэтому я хочу сохранить ценность первого и единственного впечатления, важность момента», — поясняет пункты манифеста Николай Борисов.
Это вот Николай Борисов показывает, какие мультики будут сопровождать Гринча
Несколько спектаклей сделает сам автор проекта. А потом передаст камерную сцену новым режиссерам. Ведь в конечном счете Очень плохой театр — это экспериментальная площадка для режиссеров, которым еще пока не удалось попасть в театр и начать свою деятельность.
Первый спектакль покажут зрителям 23 апреля. Это будет более-менее сюжетный и достаточно тяжелый спектакль про эскапизм. В нем принимают участие актеры театра Манекен и еще один человек, не имеющий отношения к театру. Собственно, больше никаких подробностей знать не положено, манифест!
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