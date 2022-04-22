В Челябинске открывается Очень плохой театр

Каждый его спектакль показывается только один раз

«Я придумал такую фразу, как девальвация впечатлений. Вот есть интересная книга, она у меня под рукой. Но я все никак не могу ее прочитать, именно потому что она мне всегда доступна. Поэтому я хочу сохранить ценность первого и единственного впечатления, важность момента»,

— поясняет пункты манифеста Николай Борисов.

Это вот Николай Бо

рисов показывает, какие мультики будут сопровождать Гр

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