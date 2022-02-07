Как управлять лошадью на скаку
Это псалии, с помощью которых в Аркаиме управляли лошадьми
Лошади и упряжь — по большому счету, тема научного руководителя эксперимента Игоря Чечушкова, челябинского историка, который сейчас живет и работает в Америке, в Питтсбургском университете.
Кадр из трейлера к фильму «Аркаим. Колесница времени». Возница — сотрудник Питтсбургского университета, археолог Игорь Чечушков
— Игорь — археолог-экспериментатор. Он много лет занимался этой темой, у него был собственный конь. Игорь делал роговые щитки — псалии, которые в бронзовом веке использовались для управления лошадью. Она закусывает удила, и шипы давят на щеки. Игорь делал модель оголовья с этими псалиями, — поясняет Иван.
Ничего похожего на современную упряжь.
Поэтому неудивительно, что лошади, которые тоже участвовали в эксперименте, премного недоумевали, что такое странное им засунули в пасть и почему так неудобно. Ивану и паре умных коней потребовалось несколько месяцев терпеливых занятий: приучить животных к новому «оборудованию», самому найти ту силу и тот угол натяжения поводьев, чтобы команда была отчетливой, понять, с какой скоростью можно разгоняться...
И еще десятка два таких же важных вопросов, ответы на которые можно было найти только в процессе. То есть, на полном ходу, стоя на колеснице с поводьями в руках. На то и эксперимент, собственно.
Игорь Чечушков укрепляет упряжь. Ее нужно было сделать из сыромятной кожи и удобной для двух коней, и эффективной для управления
...И я воткнулся головой в землю
Больше всего команда переживала за колеса — на костном клею, стянутые сухожилиями, как они при поворотах и на скорости? Но они-то не сломались ни разу. Пока колесница не перевернулась.
— Это было частью эксперимента?
— Это стало частью эксперимента, — улыбается Иван.
— Как это случилось?
— Я разогнался в полный галоп. Лошади понесли. На высокой скорости управление стало суперчувствительным. К тому же сзади ехал мотоцикл на большой скорости, сверху два коптера: съемки же. Лошади нервничали. И вот они под прямым углом резко уходят вправо... На скорости сорок километров в час.
Если бы я был настоящим колесничим бронзового века, то сообразил бы, что надо, как мотоциклист, лечь корпусом в сторону поворота. Но я почему-то стоял прямо. Меня резким импульсом бросило влево, колесница завалилась, в воздухе перевернулась... А я головой воткнулся в землю.
— Со стороны это было страшно, — рассказывает Марат Садыков. — Хорошо, что мы скакали в степи. По полю ехали, без дороги — дикая пересеченная местность. Ваню спасло то, что там было мягко.
За несколько секунд до падения. Кадр из из трейлера к фильму «Аркаим. Колесница времени»
— Легкое сотрясение, две грыжи в шее. Но очень интересно, — подытоживает Иван.
Этот момент есть в фильме и частично вошел в трейлер — на третьей минуте повозка с Иваном переворачивается (по хронометражу: 02.10) и далее следуют титры «Переворот в истории цивилизации».
Аркаимскую колесницу повторят в древней Греции
Эксперимент с риском для жизни ученых привел к выводу, который в научной среде можно считать открытием. К выводу, который невозможно было сделать, сидя за столом, перебирая чертежи и найденные в экспедициях детали.
Колесница в Аркаиме была исключительно боевой. Она строилась не для путешествий, не для поездок в соседний город, не для перевозки грузов, не для чего-либо развлекательного:
«Ты стоишь — твоя главная задача не убиться и балансировать. И при этом управлять», — так описывает Иван состояние возницы. Ничего похожего на легкую прогулку.
Эта сложная в изготовлении и четко управляемая конструкция служила для воина. Иначе ничем не объяснить ни спицы в колесах (впервые в истории человечества), ни псалии с шипами для управления лошадьми (аналогично).
Спицевые колеса в транспорте стали использовать. когда появились металлические обода, которые держат конструкцию. Здесь этого нет. Поэтому делать такое технологически сложное облегченное колесо для грузов — нерационально.
— Колеса до этого момента делались из цельного массива дерева, без спиц. Такое колесо более грузоподъемное, прочное, и на дальние расстояния ездить на таких, конечно, удобней. Зачем делать затратную и ненадежную конструкцию, если можно выпилить надежную? Это первый момент, — комментирует Иван Семьян.Второй аргумент в пользу этой версии — псалии. Как убедились свежеиспеченные возницы, это отличная система управления в экстремальных условиях. Если натянутый повод чуть подприжать пальцем, лошадь моментально чувствует сигнал. Шипы в щеку впиваются — и она тут же поворачивает, куда ты хочешь, чтобы снять дискомфортное ощущение.
На лошади амуниция, как четыре тысячи лет тому назад
Именно это произошло, когда лошади понесли Ивана. Он чуть сильнее поднатянул повод, шипы резко впились — и лошади дали четкий поворот на девяносто градусов. Вот вам и переворот в мировой истории.
Так археологии на личном опыте узнали, что псалии дают отличную управляемость на скорости, возможность резких и непредсказуемых маневров.
— Когда необходима такая управляемость?
— Например, у тебя угоняют скот. Надо маневрировать между коровами и стрелять в противника, - поясняют археологи.
Шериф бронзового века
— А военные действия?
— Да нет, ну какие тогда военные действия? Армий не было, были разбойники, выражаясь современным языком. Скот угоняли — как здрасьте. И тогда главный воин — который только этому и посвящал жизнь, только и делал, что тренировался ездить и стрелять — он садится в колесницу и преследует пастухов-разбойников.
И вот представьте, когда на тебя несется повозка, запряженная лошадьми, а в ней богатырь... Ну хорошо, не богатырь, такой герой, вооруженный с луком, а натяжение стрелы, как мы уже выяснили раньше, — до 40 кг. Это то же самое, что рыцарь.
И петроглифы это подтверждают: возничий стоит на колеснице и стреляет из лука.
— Агамемнон какой-то.
— Именно. Через 1300 лет именно на таких колесницах будут разъезжать полубоги в Древней Греции: Ахиллес, Агамемнон. Игорь Чечушков предлагает хороший термин — шериф бронзового века. Весь этнографический и исторический контекст указывают на то, что община в Аркаиме — это раннее общество, где формируется специализация. Выделяются ремесленники и военные. Профессиональный воин делегируется общиной защищать ее интересы.
Древнегреческие полубоги — Ахиллес, Агамемнон — гоняли как раз на колесницах, придуманных когда-то в Аркаиме. Она давала маневренность, скорость и легкость. (Рис: ru.depositphotos.com)
— А куда он девает поводья?
— Вот вопрос для следующего эксперимента. Возможно, было и два седока. Даже маленькая колесница выдерживает двух современных мужчин, а люди в эпоху бронзы были помельче.
На вопрос, сколько колесниц вы сделали (помним историю про 11 сломанных экспериментальных луков и только один целый), команда однозначного ответа не нашла, но определенно одно: каждая из деталей менялась несколько раз. Таким образом, из сломанных деталей можно было собрать еще порядка десяти повозок.
Марат Садыков, Иван Семьян, Влад Журавлев считают пережитый опыт незабываемым
— А был момент отчаяния? Полного опустошения оттого, что эта задача — нерешаема?
— Отчаяния, пожалуй, не было. Но злость была. Ты думаешь: «Блин, это нереально. Ну нереально! Так не может быть. Она не поедет. Не выдержит». Но чертежи нам говорили о другом, — признает Иван.
— И погребения нам говорили о другом, — добавляет Марат.
— И «Илиада» нам говорила о другом, — вторит Влад.
— Да-да, — смеются все. — Мы брали и делали.
Откуда взялась съемочная бригада телеканала «Планета»?
Эксперимент на выигранный миллион рублей разворачивался своим чередом, и никто бы о нем, как обычно, не узнал, как не узнал бы об очередной научной сенсации, если бы не случайная встреча.
— Я рассказал между делом Ирине Николаевне Текслер, что мы выиграли грант, начинаем строить, будем в процессе что-то снимать, выкладывать. Она ответила: «Нет, нет. Такое событие раз в жизни происходит. Надо снимать серьезно и придумать как». И получилось удивительное стечение обстоятельств, — говорит Семьян.
— В который раз, причем.
— Да-да. На вручении премии «Светлое прошлое» Ирина Николаевна встретилась с Николаем Табашниковым, директором канала «Моя планета»: «Вы не хотели бы снять фильм про такой эксперимент?» — «Почему бы нет?» — ответил Николай, потому что о нас уже слышал, мы дружим в FB. Он сразу согласился, — рассказывает Иван Семьян.
Благодаря такому синергетическому эффекту все закрутилось. Съемочная бригада присоединилась к археологам летом 2021 года.
В процессе стало понятно, что надо не просто фиксировать этапы эксперимента, а делать крутой фильм с 3D-графикой, одновременно фестивального уровня и для массового зрителя. Хотелось снять качественную документалку. Когда нашелся инвестор для такого амбициозного проекта, звезды сошлись окончательно.
— Константин Иванович Струков давно интересуется и Аркаимом, и древней металлургией. Он с радостью нас поддержал. Вот так все и стало возможным, — объясняет Иван.
Нам как-то неловко, что мы первые
Давным-давно, в 1972 году, когда в Челябинской области нашли первые псалии и колесницы, их датировали методом аналогии: да, точно такие псалии есть в Микенах. Их еще называют псалии микенского типа. Конечно, там же центр цивилизации, а тут у нас, на Южном Урале что? Варварская периферия, правильно. Наверное, жители Аркаима захотели такие же повозки, как у больших, и сделали.
В то время это тоже было сенсацией: в нашей части света никто не ожидал найти колесницы.
В 1995 году историки Дэвид Энтони и Николай Виноградов (Челябинский педагогический университет) делают первый радиоуглеродный анализ обнаруженных предметов. И выясняют, что наша колесница из Кривого озера — это 21 век до нашей эры. Значит, она на несколько сотен лет старше Микен. Это был шок. Никто не верил. В ученом мире эта новость вызвала шквал презрительных отповедей.
Сейчас уже нет предмета для сомнений, и ученые не спорят: очевидно, что Аркаимская колесница — хронологически древнейшая. Историки из Америки, Европы, со всего света пишут челябинским коллегам: как вам повезло жить и работать рядом с Аркаимом!
Спор состоял в том, каков функционал колесницы: в гости или на бой. Эксперимент молодых челябинских археологов доказал, что изначальным побуждением к ее созданию были военные цели.
Но в Челябинске реагируют на эту новость примерно так: «Ха-ха, в Челябинске изобрели первую колесницу. Ну-ну».— Я согласен с мои коллегой и руководителем, профессором ЮУрГУ, ведущим исследователем синташтинской культуры Андреем Епимаховым. У нас проблема периферийности мышления. Нам как-то неловко и стыдно говорить, что у нас здесь могло быть что-то крутое впервые. Но мы точно знаем, это научный факт: Южный Урал — родина боевой колесницы. Мы это доказали. И мы можем этим гордиться, — говорит Иван Семьян.