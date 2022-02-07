Археолог ﻿﻿﻿﻿Иван Семьян: «Через 800 лет на нашей колеснице поедет Ахиллес». Часть 2

Мы поговорили с одним из создателей боевой колесницы бронзового века о том, как и зачем ее строили, о съемках в кино и о странной реакции публики



Как управлять лошадью на скаку

Мы решили встретиться с одним из главных героев этих событий — историком и археологом Иваном Семьяном и задать ему пять или семь наивных вопросов о древнейшей на планете колеснице, найденной в Челябинской области, и о том, что это значит для нас, ныне живущих. Часть вторая, начало здесь

Иван вертит в руках... как бы это сказать понятными словами... круглые плоские роговые бляшки, шипованные с одной стороны. Это псалии — удила для лошадей, в том варианте, в котором их сделали и использовали в Аркаиме.



Лошади и упряжь — по большому счету, тема научного руководителя эксперимента Игоря Чечушкова, челябинского историка, который сейчас живет и работает в Америке, в Питтсбургском университете.



Кадр из трейлера к фильму «Аркаим. Колесница времени». Возница — сотрудник Питтсбургского университета, археолог Игорь Чечушков

— Игорь — археолог-экспериментатор. Он много лет занимался этой темой, у него был собственный конь. Игорь делал роговые щитки — псалии, которые в бронзовом веке использовались для управления лошадью. Она закусывает удила, и шипы давят на щеки. Игорь делал модель оголовья с этими псалиями, — поясняет Иван.

Ничего похожего на современную упряжь.

Поэтому неудивительно, что лошади, которые тоже участвовали в эксперименте, премного недоумевали, что такое странное им засунули в пасть и почему так неудобно. Ивану и паре умных коней потребовалось несколько месяцев терпеливых занятий: приучить животных к новому «оборудованию», самому найти ту силу и тот угол натяжения поводьев, чтобы команда была отчетливой, понять, с какой скоростью можно разгоняться...

И еще десятка два таких же важных вопросов, ответы на которые можно было найти только в процессе. То есть, на полном ходу, стоя на колеснице с поводьями в руках. На то и эксперимент, собственно.



Игорь Чечушков укрепляет упряжь. Ее нужно было сделать из сыромятной кожи и удобной для двух коней, и эффективной для управления



...И я воткнулся головой в землю

Больше всего команда переживала за колеса — на костном клею, стянутые сухожилиями, как они при поворотах и на скорости? Но они-то не сломались ни разу. Пока колесница не перевернулась.

— Это было частью эксперимента?



— Это стало частью эксперимента, — улыбается Иван.

— Как это случилось?



— Я разогнался в полный галоп. Лошади понесли. На высокой скорости управление стало суперчувствительным. К тому же сзади ехал мотоцикл на большой скорости, сверху два коптера: съемки же. Лошади нервничали. И вот они под прямым углом резко уходят вправо... На скорости сорок километров в час.



Если бы я был настоящим колесничим бронзового века, то сообразил бы, что надо, как мотоциклист, лечь корпусом в сторону поворота. Но я почему-то стоял прямо. Меня резким импульсом бросило влево, колесница завалилась, в воздухе перевернулась... А я головой воткнулся в землю.

— Со стороны это было страшно, — рассказывает Марат Садыков. — Хорошо, что мы скакали в степи. По полю ехали, без дороги — дикая пересеченная местность. Ваню спасло то, что там было мягко.



За несколько секунд до падения. Кадр из из трейлера к фильму «Аркаим. Колесница времени»

— Легкое сотрясение, две грыжи в шее. Но очень интересно, — подытоживает Иван.



Этот момент есть в фильме и частично вошел в трейлер — на третьей минуте повозка с Иваном переворачивается (по хронометражу: 02.10) и далее следуют титры «Переворот в истории цивилизации».

Аркаимскую колесницу повторят в древней Греции

Эксперимент с риском для жизни ученых привел к выводу, который в научной среде можно считать открытием. К выводу, который невозможно было сделать, сидя за столом, перебирая чертежи и найденные в экспедициях детали.

Колесница в Аркаиме была исключительно боевой. Она строилась не для путешествий, не для поездок в соседний город, не для перевозки грузов, не для чего-либо развлекательного:



«Ты стоишь — твоя главная задача не убиться и балансировать. И при этом управлять», — так описывает Иван состояние возницы. Ничего похожего на легкую прогулку.

Эта сложная в изготовлении и четко управляемая конструкция служила для воина. Иначе ничем не объяснить ни спицы в колесах (впервые в истории человечества), ни псалии с шипами для управления лошадьми (аналогично).

Спицевые колеса в транспорте стали использовать. когда появились металлические обода, которые держат конструкцию. Здесь этого нет. Поэтому делать такое технологически сложное облегченное колесо для грузов — нерационально.



— Колеса до этого момента делались из цельного массива дерева, без спиц. Такое колесо более грузоподъемное, прочное, и на дальние расстояния ездить на таких, конечно, удобней. Зачем делать затратную и ненадежную конструкцию, если можно выпилить надежную? Это первый момент, — комментирует Иван Семьян.

Второй аргумент в пользу этой версии — псалии. Как убедились свежеиспеченные возницы, это отличная система управления в экстремальных условиях. Если натянутый повод чуть подприжать пальцем, лошадь моментально чувствует сигнал. Шипы в щеку впиваются — и она тут же поворачивает, куда ты хочешь, чтобы снять дискомфортное ощущение.



Именно это произошло, когда лошади понесли Ивана. Он чуть сильнее поднатянул повод, шипы резко впились — и лошади дали четкий поворот на девяносто градусов. Вот вам и переворот в мировой истории.

Так археологии на личном опыте узнали, что псалии дают отличную управляемость на скорости, возможность резких и непредсказуемых маневров.

— Когда необходима такая управляемость?

— Например, у тебя угоняют скот. Надо маневрировать между коровами и стрелять в противника, - поясняют археологи.

Шериф бронзового века

— А военные действия?

— Да нет, ну какие тогда военные действия? Армий не было, были разбойники, выражаясь современным языком. Скот угоняли — как здрасьте. И тогда главный воин — который только этому и посвящал жизнь, только и делал, что тренировался ездить и стрелять — он садится в колесницу и преследует пастухов-разбойников.

И вот представьте, когда на тебя несется повозка, запряженная лошадьми, а в ней богатырь... Ну хорошо, не богатырь, такой герой, вооруженный с луком, а натяжение стрелы, как мы уже выяснили раньше, — до 40 кг. Это то же самое, что рыцарь.

И петроглифы это подтверждают: возничий стоит на колеснице и стреляет из лука.

— Агамемнон какой-то.

— Именно. Через 1300 лет именно на таких колесницах будут разъезжать полубоги в Древней Греции: Ахиллес, Агамемнон. Игорь Чечушков предлагает хороший термин — шериф бронзового века. Весь этнографический и исторический контекст указывают на то, что община в Аркаиме — это раннее общество, где формируется специализация. Выделяются ремесленники и военные. Профессиональный воин делегируется общиной защищать ее интересы.



Древнегреческие полубоги — Ахиллес, Агамемнон — гоняли как раз на колесницах, придуманных когда-то в Аркаиме. Она давала маневренность, скорость и легкость. (Рис: ru.depositphotos.com)

— А куда он девает поводья?



— Вот вопрос для следующего эксперимента. Возможно, было и два седока. Даже маленькая колесница выдерживает двух современных мужчин, а люди в эпоху бронзы были помельче.



На вопрос, сколько колесниц вы сделали (помним историю про 11 сломанных экспериментальных луков и только один целый), команда однозначного ответа не нашла, но определенно одно: каждая из деталей менялась несколько раз. Таким образом, из сломанных деталей можно было собрать еще порядка десяти повозок.



Марат Садыков, Иван Семьян, Влад Журавлев считают пережитый опыт незабываемым



— А был момент отчаяния? Полного опустошения оттого, что эта задача — нерешаема?



— Отчаяния, пожалуй, не было. Но злость была. Ты думаешь: «Блин, это нереально. Ну нереально! Так не может быть. Она не поедет. Не выдержит». Но чертежи нам говорили о другом, — признает Иван.



— И погребения нам говорили о другом, — добавляет Марат.



— И «Илиада» нам говорила о другом, — вторит Влад.



— Да-да, — смеются все. — Мы брали и делали.

Откуда взялась съемочная бригада телеканала «Планета»?

Эксперимент на выигранный миллион рублей разворачивался своим чередом, и никто бы о нем, как обычно, не узнал, как не узнал бы об очередной научной сенсации, если бы не случайная встреча.

— Я рассказал между делом Ирине Николаевне Текслер, что мы выиграли грант, начинаем строить, будем в процессе что-то снимать, выкладывать. Она ответила: «Нет, нет. Такое событие раз в жизни происходит. Надо снимать серьезно и придумать как». И получилось удивительное стечение обстоятельств, — говорит Семьян.

— В который раз, причем.



— Да-да. На вручении премии «Светлое прошлое» Ирина Николаевна встретилась с Николаем Табашниковым, директором канала «Моя планета»: «Вы не хотели бы снять фильм про такой эксперимент?» — «Почему бы нет?» — ответил Николай, потому что о нас уже слышал, мы дружим в FB. Он сразу согласился, — рассказывает Иван Семьян.

Благодаря такому синергетическому эффекту все закрутилось. Съемочная бригада присоединилась к археологам летом 2021 года.

В процессе стало понятно, что надо не просто фиксировать этапы эксперимента, а делать крутой фильм с 3D-графикой, одновременно фестивального уровня и для массового зрителя. Хотелось снять качественную документалку. Когда нашелся инвестор для такого амбициозного проекта, звезды сошлись окончательно.



— Константин Иванович Струков давно интересуется и Аркаимом, и древней металлургией. Он с радостью нас поддержал. Вот так все и стало возможным, — объясняет Иван.



— Константин Иванович Струков давно интересуется и Аркаимом, и древней металлургией. Он с радостью нас поддержал. Вот так все и стало возможным, — объясняет Иван.

Нам как-то неловко, что мы первые

Один из необкатанных вариантов. Момент, когда еще неясно, какая из деталей разлетится на скорости



Давным-давно, в 1972 году, когда в Челябинской области нашли первые псалии и колесницы, их датировали методом аналогии: да, точно такие псалии есть в Микенах. Их еще называют псалии микенского типа. Конечно, там же центр цивилизации, а тут у нас, на Южном Урале что? Варварская периферия, правильно. Наверное, жители Аркаима захотели такие же повозки, как у больших, и сделали.



В то время это тоже было сенсацией: в нашей части света никто не ожидал найти колесницы.



В 1995 году историки Дэвид Энтони и Николай Виноградов (Челябинский педагогический университет) делают первый радиоуглеродный анализ обнаруженных предметов. И выясняют, что наша колесница из Кривого озера — это 21 век до нашей эры. Значит, она на несколько сотен лет старше Микен. Это был шок. Никто не верил. В ученом мире эта новость вызвала шквал презрительных отповедей.



Сейчас уже нет предмета для сомнений, и ученые не спорят: очевидно, что Аркаимская колесница — хронологически древнейшая. Историки из Америки, Европы, со всего света пишут челябинским коллегам: как вам повезло жить и работать рядом с Аркаимом!



Спор состоял в том, каков функционал колесницы: в гости или на бой. Эксперимент молодых челябинских археологов доказал, что изначальным побуждением к ее созданию были военные цели.







Но в Челябинске реагируют на эту новость примерно так: «Ха-ха, в Челябинске изобрели первую колесницу. Ну-ну».