Приостановлен доступ к комплексу «Пороги» в Челябинской области

Решение принято из‑за аварийного состояния объекта

Государственным комитетом по охране объектов культурного наследия Челябинской области приостановлен доступ к комплексу «Пороги», который является объектом культурного наследия регионального значения. Находиться внутри помещения стало опасно и для туристов, и для самого здания.



«Приказ вышел официально. Такое решение принято государственным комитетом в связи с аварийным состоянием комплекса. Сейчас решается вопрос о выполнении работ по сохранению объекта культурного наследия. До окончания этих работ доступ граждан мы приостанавливаем»,

— пояснила Первому областному информационному агентству начальник отдела охраны объектов культурного наследия Госкомитета ОКН Надежда Степанова.









«Что касается сроков окончания работ, пока ничего сказать не могу. Нам предстоит все исследовать, обсудить и принять решение», — прокомментировала заместитель начальника управления Юлия Наволокина.



Сообщалось, что Саткинский краеведческий музей получил на ремонт плотины 5 миллионов грантовых рублей из Фонда Потанина, по условиям гранта работы должны быть выполнены до 2024 года.

Судьбу «Порогов» регулярно обсуждали в рамках биеннале современного искусства, чьи художественные резиденции расположены в Сатке на постоянной основе. Круглый стол по проектам и перспективам реконструкции собирали и в Челябинске, с участием комитета по охране культурного наследия, волонтерского движения «Том Сойер Фест» и даже Русско-немецкого дома. А еще в 2021 году журналист Наталья Исакова с поддержкой саткинских предприятий и администрации сняла документальный проект «Новое железо Урала», в котором с помощью экспертов попыталась найти новые смыслы и основу для культурного и экономического подъема горнозаводских территорий.

В управлении земельными и имущественными отношениями администрации Саткинского района нам пояснили, что речь идет о закрытии доступа на смотровую площадку плотины, потому что вход в здание электростанции и на дамбу закрыт еще раньше.