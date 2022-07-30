Группа Anacondaz выступила в Челябинске после череды отмененных концертов Недавно сорвалось их выступление в Екатеринбурге и Перми Ваш браузер не поддерживает воспроизведение видео! Пожалуйста обновите его.



В последние несколько месяцев выступления Anacondaz систематически срывались. 23 июля в Перми концерт прервали ворвавшиеся в клуб полицейские — группа успела сыграть только четыре песни. Накануне до инцидента концерт отменили в Екатеринбурге. Ранее отменили выступления в Сургуте, Нижневартовске, Костроме, а в Рязани, Курске, Белгороде приезд команды перенесли с весны на август и сентябрь. Официальной причины отмены не называют.



Несмотря на опасения фанатов, концерт в Челябинске прошел без помех. Команда играла около часа, а в конце вокалист Артем Хорев забрался на крышу беседки и прыгнул в толпу. Слушатели с готовностью носили артиста на руках.



Фестиваль «Пляж 2.2» продлится с 29 по 31 июля. В субботу на мероприятии ожидают выступления групп Lumen, «Операция пластилин», «Пурген» и «Свобода важнее моды». В воскресенье на сцене у озера сыграют «Наив», «Йорш», «План Ломоносова», «Сектор газа», «Кирпичи», а также Louna.



В первый день у входа на территорию фестиваля образовалась километровая очередь. Полицейские досмотрели личные вещи каждого гостя и изымали колюще-режущие предметы и воду. Ранее

В пятницу, 29 июля, на базе отдыха «Волна» под Челябинском стартовал фестиваль «Пляж 2.2». В первый день у озера Сугояк сыграли группы Sellout, «Заточка», а также «Слот» и Anacondaz. Приезд последнего хедлайнера был до конца под вопросом.В последние несколько месяцев выступления Anacondaz систематически срывались. 23 июля в Перми концерт прервали ворвавшиеся в клуб полицейские — группа успела сыграть только четыре песни. Накануне до инцидента концерт отменили в Екатеринбурге. Ранее отменили выступления в Сургуте, Нижневартовске, Костроме, а в Рязани, Курске, Белгороде приезд команды перенесли с весны на август и сентябрь. Официальной причины отмены не называют.Несмотря на опасения фанатов, концерт в Челябинске прошел без помех. Команда играла около часа, а в конце вокалист Артем Хорев забрался на крышу беседки и прыгнул в толпу. Слушатели с готовностью носили артиста на руках.Фестиваль «Пляж 2.2» продлится с 29 по 31 июля. В субботу на мероприятии ожидают выступления групп Lumen, «Операция пластилин», «Пурген» и «Свобода важнее моды». В воскресенье на сцене у озера сыграют «Наив», «Йорш», «План Ломоносова», «Сектор газа», «Кирпичи», а также Louna.В первый день у входа на территорию фестиваля образовалась километровая очередь. Полицейские досмотрели личные вещи каждого гостя и изымали колюще-режущие предметы и воду. Ранее мы публиковали полный список вещей , которые запрещено проносить на фест. В него входит не только вода и алкоголь, но и сухой чай, конфеты, шоколадные батончики и многое другое.

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