Как прошел первый в городе фестиваль уличных театров «Театры без крыш»

Репортаж для тех, кто не видел, как летали клоуны-авиаторы, как пекли пироги и как бензопилой прорубали окно в Европу

«Эти московские театры были для меня принципиальными хедлайнерами, я очень давно хотел пригласить в Челябинск. И когда окончательно согласовали бюджет и даты фестиваля — позвал их без раздумий. Я уже видел их спектакли ранее, мы пересекались на фестивалях. И ура, они выступили на улицах города, подарили всем радость. Театр „ВАУ“ — новички, они существуют не так давно. Но мне очень понравился их спектакль. В такой шутливой форме донести детям и взрослым важные вехи из истории нашего государства — это нужно уметь. Тем более, что нынче юбилейный год, 350 лет со дня рождения Петра I, нельзя было упустить такой спектакль»,

— делится эмоциями Алексей Тетюев.

«Этот фестиваль вполне может стать ежегодным. По крайней мере, все наши партнеры, участники и зрители хором об этом заявляли. Вопрос упирается в финансы, в первую очередь. И я надеюсь, что в следующем году мы сможем провести второй фестиваль и позвать на него куда больше гостей»,

— воодушевляется Алексей Тетюев.

В минувшие выходные, 26-28 августа в центре Челябинска развернулся настоящий театральный карнавал. Несколько дней по Кировке и набережным гуляли клоуны, мимы и фокусники, давали спектакли, веселили народ, фотографировались со всеми подряд, даже со статуями.Фестиваль «Театры без крыш» — задумка режиссера и актера Алексея Тетюева из «Театрального пространства свободы». Он много лет мечтал о таком вот уличном фестивале и в 2022 году все сложилось. В организации события активно участвовали Министерство культуры и Дирекция фестивальных и культурно-массовых мероприятий Челябинской области.В результате фестивальную программу даже разделили на две части: «роднули» и «понаехали». Это значит, что на улицах выступали артисты из Челябинска и гости из других городов.Среди заезжих гостей были и знакомые Челябинску театры. Например, московский «Театр вкуса» отлично вписался в программу аркаимского фестиваля современных культур, который состоялся в заповеднике 21 июня. В Челябинске автор театра и его главный актер Юрий Макеев выступил дважды. Он превратил дворик музыкального клуба «ФортеПьяно» в что-то среднее между фермерским подворьем и летним кафе где-то на задворках Прованса. Шутил, смеялся сам очень заразительно, учил всех дружить с соседями, угощал гостей круассанами и не только. Кажется, такой теплой атмосферы в отдельно взятом челябинском кафе не было никогда!Еще один хедлайнер фестиваля «Театры без крыш» — столичные клоуны «Микос» во главе с Сергеем Давыдовым (клоуном Паганелем). Их шоу развернулось на площади у Главпочтампта. Спектакль «Авиаторы» это набор уморительных сценок, связанных друг с другом и не очень. Мимичные шутки, акробатические трюки, игры со зрителями. Да на Кировке давно так дружно и громко не хохотали! Завершилось выступление юмористов грандиозной пенной вечеринкой.«ВАУ» театр выступал в субботу днем. С маленькой тележки, которая для театра и дом, и подмостки, и реквизитошная и перекусочная скоморохи и клоуны задорно и громко рассказывали (и показывали) как царь Петр стал императором, создал флот, обрезал бороды боярам и прорубил окно в Европу. На слове «прорубил» артисты сделали паузу и включили бензопилу. А потом каждый гость события мог попасть в Европу и убедиться, что солнце там светит точно так же. Да и улицы от нашей Кировки не отличить, буквально точь в точь!Программа «Роднули» была собрана из необычных и ярких челябинских театров и студий. Они не просто выступали для публики, но и собирали голоса в свою пользу. Ведь по итогам фестиваля лучшим светила поездка на театральный фестиваль «Елагин парк» в Санкт-Петербурге в 2023 году.Творческий дуэт актеров «Манкена» Станислава Хомкова и Никиты Манылова сыграл уморительный, смешной и даже чуть грустный этюд про двух приятелей-холостяков, которые мечтают найти пару, «да все не то, не то». И кажется, за это вот надсадное «не то» дуэту и присудили гран-при фестиваля.Театр Тамаза Гачечиладзе представил спектакль «Контрабас», с неподражаемой Аллой Точилкиной в главной роли. Выступили и «Студия М» (проект, выросший из воспитанников студии-театра «Манекен» с Радиком Рябковым) со спектаклем «Охотники» — огненным в прямом и переносном смысле.На особой ноте выступили самые юные участники фестиваля — театр «Аккорд» с пластическим спектаклем «Прыг-Скок». Жюри феста не выдержало и присудило ребятам специальный приз, еще одну путевку на фестиваль «Елагин парк». Кстати, челябинский театр станет первым детским коллективом, который примет участие в престижном фестивале.