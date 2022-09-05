Народ безмолвствует: в Челябинском театре кукол состоялась премьера спектакля «Годунов»

Комедию о настоящей беде поставил приглашенный режиссер из Беларуси

На большой сцене Театра кукол премьера спектакля для взрослой аудитории. События опираются на литературные и исторические кости — период царствования Бориса Годунова и явление Лжедмитрия-царя, описанное в учебниках и трагедии Александра Пушкина «Борис Годунов». Спектакль «Годунов» — давняя идея Челябинского театра кукол и белорусского режиссера Александра Янушкевича. В его активе — несколько значимых театральных премий, включая «Золотую маску». В тандеме с художником Татьяной Нерсисян и хореографом Александром Козиным режиссер поставил несколько спектаклей, основанных на классическом и историческом контексте.То, что у классика написано белым стихом, на сцене Театра кукол разыграно живым планом. Бояре, простаки, князья, святые мученики и убогие — это все актеры театра. Играют не за себя: по сцене катаются гулкие и жуткие человеческие головы из папье-маше. У каждого лица свое выражение. Кто-то коварно ухмыляется. Лик другого — скорбный и смиренный. А иные совсем мертвые, внутри и снаружи.Я вам искренне рекомендую освежить первоисточник в голове. И если не Пушкина, то хотя бы исторический контекст. А может, оперу посмотреть, музыкальные отсылки на которую угадываются по ходу действия. Чтобы до самых костей вас пробрало от происходящего на сцене. Чтобы вы догадались, что «игра в тычку — это то, как убили царевича Дмитрия. А надрывный монолог Бориса Годунова о власти и народе — вся суть его смутного правления, неподъемной ноши, сгубившей многих.Роли Годунова и Лжедмитрия играет один актер, Александр Малышев. И делает это фантастически. Вот он в ярости допрашивает предателей, распятых на стене. А вот с огнем безумия в глазах ведет сподвижников своих из Кракова на Русь. И невозможно понять, чья война с этой жизнью наиболее жестока. Проиграют оба.На серой сцене царит смерть. Она черной кровью сочится из державы, прячется в ребрах польского коня царя Лжедмитрия. И наглой ухмылкой прилепилась к каждой из бутафорских голов. Поэтому стены монастырские и крепостные выглядят как шкаф в морге: с блестящими ручками, ящиками с дверцами, из которых появляются покойники. И не важно, пустая голова выкатилась или целый человек вышел, — они одинаково мертвы.Но именно этим мертвым языком, этими жуткими и простыми сценами берет все действо «Годунова». Поэтому ты сидишь и полтора часа не можешь моргнуть, чтобы не пропустить короткий, бессловесный, но такой наполненный момент! Беснуется царь на сцене — головы во все стороны летят. Пишет монах свою летопись — возводит иных в образы святых мучеников. И знаете, никогда еще так лаконично и страшно не показывали со сцены голод, войну и смерть.Хорошо, что такой невероятно красивый и мрачный спектакль стоит на историческом контексте. Может, это народное безмолвие кому-нибудь закончится и среди пустых голов на сцене театра не будет наших лиц?