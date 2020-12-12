Все о коронавирусе в Челябинске на 12 декабря: ТикТок из «красной зоны» и реальные цифры перенесших ковид

Последние новости о коронавирусе в Челябинской области на 12 декабря 2020 года.

На утро субботы, 12 декабря, в Челябинской области официально подтверждены чуть больше 30 тысяч случаев заражения коронавирусом. Но реальная цифра переболевших, в том числе бессимптомно, гораздо больше. Теперь об этом власти области заявляют открыто.

В июне и в сентябре Роспотребнадзор региона проводил массовое тестирование южноуральцев на антитела к ковид. Летом их обнаружили у 17% добровольцев, а в сентябре — почти у каждого третьего. Третий этап тестирования пройдет в декабре. И в том, что цифра еще увеличится, никто не сомневается.

Однако власти не советуют обольщаться. Коллективный иммунитет все еще мал. Реальной защитой от коронавируса остается только вакцина.

На днях в Челябинск поступят еще две тысячи доз препарата «Гам-КОВИД-Вак». Как и прежде, прививки планируют ставить людям, чья профессия отнесена к группе риска: медикам, педагогам, социальным работникам, волонтерам, полиции.

Также на следующей неделе начнутся выплаты студентам-медикам, которые помогают врачам бороться с коронавирусом в рамках учебной практики. Студентов вузов получат по 10 тысяч, а студенты колледжей — по семь тысяч рублей.

А тем временам настоящей звездой экрана стал медбрат из «красной зоны» одной из клиник Челябинска. Амир Даутов снимает короткие смешные ролики для ТикТок прямо во время смены. Студент медвуза старается поддержать пациентов и всех подписчиков. Ведь смех, как известно, продлевает жизнь.

Увы, статистика последних дней пугает ростом летальных случаев на ковидных базах.

«Сейчас умирают люди, которые попали в больницу во время массового подъема заболеваемости в ноябре и длительное время находились на аппаратах искусственной вентиляции легких», — пояснила первый вице-губернатор Челябинской области Ирина Гехт.

Также Ирина Гехт заявила, что власти области не планируют вводить новые ограничения на время новогодних каникул — закрывать музеи, театры, базы отдыха и санатории. Власть надеется на здравый смысл челябинцев и не советует увлекаться посещением массовых мероприятий.

Минэкологи региона между тем рассказало, как правильно утилизировать медицинские маски, а они представляют большую опасность для экологии для людей.

Решение о продолжительности школьных каникул еще не принято. Но пока повода для их продления нет.

Это все последние новости о коронавирусе в Челябинской области на утро 12 декабря 2020 года.











