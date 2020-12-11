Студентам-медикам из Челябинской области выплатят деньги за борьбу с COVID-19

Новые меры поддержки ранее анонсировал президент Владимир Путин.

Уже на следующей неделе студенты-медики смогут получить выплаты за борьбу с COVID-19, обещанные президентом. Такое заявление в пятницу, 11 декабря, сделала первый вице-губернатор Челябинской области Ирина Гехт.

«Выплаты будут зависеть от того, где учится будущий медик. Студенты вузов получат по 10 тысяч рублей. Студенты медицинских колледжей — по 7 тысяч рублей за ноябрь и декабрь», — пообещала Ирина Гехт.

Напомним, ранее президент Владимир Путин заявил о необходимости поддержать тех студентов, которые не трудоустроены в поликлиниках и больницах, но работают там в пандемию на практике.

Ирина Гехт также отметила, что в Челябинской области завершена работа по загрузке реестра медиков в базу ФСС. Скоро медицинские работники 110 организаций, которые соприкасаются с ковидными пациентами, будут получать новую социальную выплату, размер которой зависит от количества отработанных с коронавирусом смен.