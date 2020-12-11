«Хранить в пакете три дня»: челябинцам рассказали, как правильно утилизировать медицинские маски

Это необходимо, чтобы не заражались другие.

Бывшие в употреблении медицинские маски представляют опасность для людей и экологии. Их нельзя выбрасывать в обычные урны. Об этом в пятницу, 11 декабря, предупредили челябинцев экологии региона.

«В некоторых больницах и медцентрах нашего региона предусмотрены специальные урны для ношеных масок. Бывшие в употреблении маски отправляют на предприятие под Челябинском и сжигают. Это действенный способ уничтожения данных отходов», — заявил заместитель министра экологии области Виталий Безруков.

В обычной жизни эксперт советует поместить маску в любой герметичный пакет и два-три дня хранить её в закрытом виде, пока не умрут все вредоносные вирусы и бактерии. Или же обработать маску антисептиком. И только потом выбрасывать накопившиеся маски в отдельном общем закрытом пакете.

Это поможет защитить от заражения тех, кто работает с мусором, и спасет наши города от захламления.