Инфекционист из Челябинска рассказал, какая вакцина от коронавируса лучше

И разрешат ли челябинцам ставить прививку на выбор.

В Челябинской области начали массово ставить прививки от коронавируса. Медиков, учителей и военных прививают вакциной «Гам-КОВИД-Вак», также известной под торговым названием «Спутник V». Но отдельные СМИ сообщают, что её вот-вот поменяют на вакцину «ЭпиВакКорона» (она же «Вектор»). Смогут ли жители области выбирать из двух вакцина и какая лучше, «Первому областному» рассказал главный инфекционист Челябинской области Александр Выгоняйлов.

«Первая тысяча доз, поступивших на Южный Урал, — это вакцина „Спутник V“. И другой пока не будет. Только „Спутник V“ прошёл пострегистрационные испытания и применяется для массовой вакцинации россиян. Вакцина „Вектор“ зарегистрирована, но ещё проходит пострегистрационные испытания. Она идёт с отставанием на два месяца. А значит, будет доступна лишь к февралю», — говорит Александр Выгоняйлов.

Вакцины созданы на разных платформах: «Спутник V» — на основе аденовируса, «Вектор» полностью синтетический. Из-за этого схемы введения отличаются. В частности, «Вектор» предполагает ревакцинацию через полгода.

«Обе вакцины разрешено вводить людям с хроническими недугами. Противопоказания у них тоже общие: от коронавируса нельзя прививаться беременным (испытаний такого рода пока не проводили), во время острой инфекции и при обострении хронического недуга. „Спутник V“ разрешён для вакцинации лиц с 18 до 60 лет. Возрастной ценз для „Вектора“, видимо, будет расширен — его испытывают на детях и людях старше 60 лет», — пояснил Александр Выгоняйлов.

На пятки «Вектору» наступает третья вакцина, клинические испытания которой проводит Центр Чумакова. Она содержит ослабленный коронавирус.

«Любые инактивированные вакцины всегда обладают большей иммуногенностью. После такой прививки организм лучше вырабатывает антитела, а иммунитет сохраняется дольше», — пояснил Выгоняйлов.

При этом медик считает, что пока челябинцам не удастся выбрать вакцину на собственный вкус — прививаться придётся тем, что будет в наличии. Пока желающих получить прививку гораздо больше, чем доз. И даже сам Выгоняйлов не смог попасть в первую тысячу привитых южноуральцев.