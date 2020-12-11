Около трети жителей Челябинской области имеют иммунитет к коронавирусу

Однако этого недостаточно, чтобы остановить пандемию.

Около трети жителей Челябинской области уже переболели коронавирусом, причем многие — бессимптомно. О своей болезни люди нередко узнавали после того, как сдавали кровь на антитела. Массовое обследование добровольцев проводил региональный Роспотребнадзор в июне и в сентябре 2020 года.

«Результаты первого обследования показали, что антитела к коронавирусу имеют 17% сдавших кровь южноуральцев. Во время второго этапа эта цифра выросла до 30%. Третий этап проводится в декабре, а его результаты будут известные к концу декабря или в начале следующего года», — рассказала первый вице-губернатор Челябинской области Ирина Гехт.

Гехт отметила, что иммунная прослойка растет. Но пока этого недостаточно, чтобы инфекция отступила. Поэтому власти региона и медики возлагают большие надежды на массовую вакцинацию южноуральцев. Около 700 медиков, педагогов, социальных работников, волонтеров и полицейских уже привиты от новой инфекции. На днях область ждет поступление еще двух тысяч доз вакцины «Гам-КОВИД-Вак», которую будут вводить южноуральцам, чья профессия относится к группам риска.

Пока желающих привиться больше, чем самой вакцины. Но по мере массового производства регион будет получать все больше доз, и вакцинация станет доступной. Так, к концу зимы в регион может поступить синтетическая вакцина «Вектор», которая еще проходит пострегистрационные испытания. Ожидается, что привиться ей смогут даже пенсионеры старше 60 лет.