Последнее слово о судьбе школьных каникул — за губернатором Челябинской области

Пока чиновники не намерены продлевать зимний отдых.

Решение о возможном продлении зимних школьных каникул будет принято после того, как власти области выслушают позицию Роспотребнадзора и министерства образования региона. Окончательный ответ озвучит Алексей Текслер. Об этом в пятницу, 11 декабря, рассказала первый вице-губернатор Челябинской области Ирина Гехт.

«Мы рассмотрим этот вопрос на оперативном штабе, выслушаем мнение медиков и Роспотребнадзора. Решение примем, а объявит его губернатор Алексей Текслер», — заявила Ирина Гехт.

В минобре области необходимости продлевать отдых детям не видят. Вместо этого школам рекомендовано сделать более облегченными дни после католического Рождества — 25 декабря.

«Мы советуем школам перейти после 25 декабря на гибкий график. Вести индивидуальные занятия, готовить школьников к грядущим олимпиадам, которые запланированы на начало 2021 года, а также заниматься внеурочной деятельностью. Но последнее слово все равно остается за самой школой», — рассказала первый заместитель министра образования и науки Челябинской области Елена Коузова.

Ранее Коузова заявляла, что многие учителя и другие сотрудники образовательных организаций отболели в конце октября — в ноябре. На сегодняшний день на больничном находится около 6% всего персонала, детей болеет еще меньше, а значит, необходимости продлевать каникулы нет. С учетом всех выходных каникулы этой зимой и так растянутся почти на две недели, что позволит школьникам и педагогам восстановить здоровье.