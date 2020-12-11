Жителей Челябинской области в третий раз массово протестируют на антитела к COVID-19

Рассказываем, кто примет участие в испытании.

В Челябинской области продолжается изучение популяционного иммунитета к СOVID-19. Для этого добровольцев в третий раз приглашают сдать кровь на антитела к ковид, сообщает пресс-служба Роспотребнадзора по Челябинской области.

«Благодаря сдавшим кровь волонтёрам мы знаем, как формировался иммунитет к коронавирусу в июне и в сентябре. Третье обследование в декабре покажет количество новых переболевших лиц, а также ответит на вопрос: как долго сохраняется приобретённый иммунитет. При проведении исследования будет проводится количественное определение иммуноглобулинов G к вирусу SARS-CoV-2», — заявил руководитель Роспотребнадзора по Челябинской области Анатолий Семёнов.

Принять участие в третьем этапе могут лишь те, кто участвовал в подобных акциях раньше. Волонтёры получат персональное приглашение на электронную почту. Также участники тестирования могут позвонить в Роспотребнадзор по телефону: 8 (351) 263-43-66.

Свежие данные помогут медикам спрогнозировать дальнейшее развитие эпидемии и запланировать необходимые меры профилактики.