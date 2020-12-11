Стало известно о вспышке коронавируса на стройплощадке в Малой Сосновке

Во время строительства инфекционной больницы заболели две с лишним сотни рабочих.

Около 250 строителей подхватили коронавирус на стройплощадке новой инфекционной больницы в Малой Сосновке. Об этом в пятницу, 11 декабря, рассказал министр строительства Челябинской области Виктор Тупикин.

«На объекте работали около 800 человек. И порядка 250 из них заразились коронавирусом. Это случилось в конце сентября — начале октября и сказалось на темпах строительства. Нам пришлось искать новые руки, заключать новые контракты», — признался Виктор Тупикин.

Тем не менее стройка года была сдана в рекордные сроки — за 74 дня.

Больницу, рассчитанную на 500 мест, открыли 11 ноября. Она позволила разгрузить ковидные базы в ОКБ № 3 и в ГКБ № 2 — последняя была закрыта после взрыва кислородной станции.

На утро пятницы, 11 декабря, в Челябинской области подтверждены еще 298 случаев заражения коронавирусом. Среди вновь заболевших шестеро школьников. Общее число заражённых новой инфекцией с начала пандемии достигло 29 тысяч 947 человек.



По словам Тупикина, уровень заболеваемости в строительной отрасли по-прежнему высок, что вносит дискомфорт в работу компаний.