Власти Челябинской области объяснили возросшую смертность от коронавируса

Каждый день в регионе умирают больше десяти пациентов.

В Челябинской области резко выросла смертность от коронавируса. Каждый день минздрав региона официально сообщает от 14-15 умерших. Причем многие пациенты уходят из жизни, не имея серьезных хронических заболеваний. Власти области заявили, что подъем смертей был ожидаем.

«Сейчас умирают люди, которые попали в больницу во время массового подъема заболеваемости в ноябре и длительное время находились на аппаратах искусственной вентиляции легких», — пояснила первый вице-губернатор Челябинской области Ирина Гехт.

Кроме того, в Челябинской области по сравнению с осенью 2019 года выросла общая смертность. Это связано с тем, что челябинцы с хроническими недугами долго не были у врача. Многие опасались ходить в поликлинику, боясь заразиться. И сегодня мы наблюдаем рост смертей от болезней системы кровообращения.

Сейчас для групп диспансерного наблюдения в поликлиниках создают «зеленые коридоры», чтобы люди могли обращаться к врачам, не пересекаясь с болеющими ОРВИ и ковидом.

