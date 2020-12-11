Челябинская область не планирует закрывать театры и музеи на время зимних канинкул

Такую меру профилактики коронавируса региональные власти считают излишней.

Власти Челябинской области не намерены ограничивать работу местных театров, а также музеев на время зимних каникул, как это делают в Питере и в Москве. Все они будут работать, чтобы разнообразить досуг жителей региона. Такое заявление в пятницу, 11 декабря, сделала первый вице-губернатор Челябинской области Ирина Гехт.

«Никаких новых ограничений. Все работает, но везде нужно соблюдать требования Роспотребнадзора: проводить дезинфекцию, носить маски, держаться на расстоянии друг от друга. Санатории, базы отдыха тоже продолжат работу. Правда, они не смогут оказывать услуги общепита и проводить развлекательные мероприятия в ночное время», — рассказала Ирина Гехт.

Ирина Гехт признает, что новогодние праздники беспокоят власти. Если люди начнут активно общаться между собой, коронавирус опять пойдет в рост. Первый вице-губернатор призвала челябинцев к разобщенности, к отказу от корпоративов и других массовых мероприятий.