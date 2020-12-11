В выходные Челябинск получит ещё две тысячи доз вакцины «Спутник V»

Рассказываем, кто сможет привиться из свежей партии.

Челябинская область вот-вот получит ещё две тысячи доз вакцины «Гам-КОВИД-Вак», также известной под торговым названием «Спутник V». Об этом в пятницу, 11 декабря, рассказала первый вице-губернатор региона Ирина Гехт.

«Буквально сегодня вечером — завтра в регион поступит вторая крупная партия вакцины — две тысячи доз. И уже на следующей неделе мы продолжим прививать лиц из групп риска: медиков, учителей, волонтеров, социальных работников и полицию. Первая партия разошлась по медицинским организациям Челябинска, Магнитогорска, Миасса и Сатки. А теперь вакцинация будет проходить в 69 медицинских организациях всей Челябинской области», — заявила Ирина Гехт.

Власти области отмечают, что отношение к вакцинации постепенно меняется. Желающих сделать прививку всё больше. На первом этапе удалось привить медиков частных медцентров, которые ведут первичный прием и проводят КТ. На втором этапе власти готовы прививать сотрудников частных вузов.

Все три тысячи доз, полученные в декабре, содержат по две прививки — начальную и вторую для ревакцинации.

Также в области ждут дополнительную поставку вакцины. Федеральный центр обещает направить нам первый из двух компонентов «Гам-КОВИД-Вак», чтобы кто-то успел вакцинироваться в декабре. А второй компонент им пришлют в январе.