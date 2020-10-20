Ещё у трёх игроков «Металлурга» предварительно выявлен коронавирус

Положительные тесты получили Артём Минулин, Максим Карпов и Михаил Пашнин.

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В магнитогорском «Металлурге» продолжают фиксировать новые случаи коронавируса среди игроков. Как сообщает телеграм-канал «Хоккей без зрителей», первично COVID-19 выявлен ещё у троих хоккеистов: нападающего Максима Карпова и защитников Артёма Минулина и Михаила Пашнина.



«Магнитогорский „Металлург“ продолжает нести потери. Первично положительные результаты на коронавирус пришли у первой пары защиты Пашнин — Минулин, а также у нападающего первой тройки Карпова»,— сообщает телеграм-канал «Хоккей без зрителей».

По информации «Первого областного», трое игроков действительно получили первичные тесты, однако в самом «Металлурге» этот факт не подтверждают. Таким образом, сейчас на карантине находится сразу десять хоккеистов из основного состава магнитогорцев. Помимо вышеуказанных игроков это нападающие Богдан Потехин, Николай Прохоркин, Юхо Ламмико, Егор Коробкин и Никита Рожков, а также вратари Василий Кошечкин и Юхо Олкинуора. Кроме того, на самоизоляции находится и главный тренер магнитогорцев Илья Воробьёв. Отметим, в связи с нахождением на самоизоляции двух основных голкиперов для магнитогорцев остро стоит вратарский вопрос. Ранее стало известно, что клуб достиг предварительной договорённости с собственным воспитанником Артёмом Загидулиным, права на которого принадлежат «Калгари Флеймз». Сейчас представители «Магнитки» и агент игрока ждут одобрения со стороны команды НХЛ.

На прошедшей игровой неделе «Магнитка» провела три домашних встречи — против ЦСКА, «Авангарда» и «Нефтехимика». В ближайшее время у «Металлурга» запланирована выездная серия матчей по маршруту «Мытищи — Череповец», где «сталевары» сыграют против «Куньлуня» и «Северстали». На текущий момент эти игры стоят в расписании КХЛ, а первая из них — против команды, представляющей Пекин, должна пройти завтра, 21 октября. В понедельник, 19 октября, «Металлург» должен был выйти на лёд против рижского «Динамо», но встреча была отменена из-за карантина в латвийской команде. Всего на текущий момент КХЛ перенесла или исключила из расписания из-за коронавируса 21 матч. Магнитогорцы должны были принять участие в трёх из них. Напомним, помимо игры в Риге «Металлург» из-за случаев COVID-19 у соперников не принял участие в играх против «Йокерита» и «Барыса». Они были перенесены на 30 января и 3 февраля, соответственно.

По информации «РБК Спорт» всего в КХЛ на текущий момент выявлено 68 человек с диагнозом COVID-19. В это число входят как хоккеисты, так и тренеры, обслуживающий персонал и сотрудники клубов, проходящие тестирование в рамках программы лиги. От заболевания излечилось 304 человека.