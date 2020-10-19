Артём Загидулин может вернуться в «Металлург» до начала сезона в НХЛ

Клуб и воспитанник достигли предварительной договорённости.

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Голкипер Артём Загидулин может вернуться в «Металлург». Воспитанник магнитогорского хоккея, который сейчас защищает цвета команд системы «Калгари Флеймз», будет играть в КХЛ до начала сезона за океаном. Сейчас с игроком уже достигнута предварительная договорённость, а стороны ждут положительного решения от клуба НХЛ.



Возвращение Артёма Загидулина выгодно обеим сторонам, рассказал «Первому областному» первый вице-президент и директор «Металлурга» Сергей Ласьков. По его мнению, в Магнитогорске хоккеист получит игровую практику, а «Магнитка» укрепит ослабленную вратарскую линию. Также функционер добавил, что сейчас на самоизоляции находятся оба основных голкипера «сталеваров».

«Если всё получится, то Артём проведёт в „Магнитке“ время до старта сезона за океаном, получит игровую и тренировочную практику, а мы укрепим вратарскую линию, учитывая то, что Юхо Олкинуора и Василий Кошечкин сейчас находятся на самоизоляции. К тому, же мы благодарны Артёму за встречные шаги в процессе переговоров с родным клубом и более чем умеренные цифры в контракте»,— рассказал «Первому областному» первый вице-президент «Металлурга» Сергей Ласьков.

Напомним, Артём Загидулин подписал контракт с «Калгари Флеймз» весной 2019 года. В КХЛ 25-летний вратарь защищал цвета «Металлурга» и «Куньлунь Ред Стар». Последним в форме «Магнитки» для голкипера стал сезон 2018—2019, в котором он провел 25 игр в регулярном чемпионате и четыре — в плей-офф. Тогда Артём Загидулин записал на свой счёт 13 побед. Процент отраженных бросков Артем Загидулина в регулярке — 92,4%, коэффициент надежности — 1,96 при четырёх играх на ноль. В играх навылет магнитогорец заработал 92,8% отражённых бросков с коэффициентом 1,70.

Прошлый сезон Артём Загидулин провёл в АХЛ, в составе «Стоктон Хит». На его счету 30 матчей с процентом отражённых бросков 89,8%.