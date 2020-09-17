КХЛ отменила вторую игру «Металлурга» за неделю

Матч с «Барысом» перенесён из-за коронавируса в казахстанской команде.

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Континентальная хоккейная лига вновь перенесла матч с участием магнитогорского «Металлурга». Игра «сталеваров» против «Барыса» из Нур-Султана, которая должна была пройти во вторник, 22 сентября, в Магнитогорске не состоится из-за коронавируса в казахстанской команде. Об этом «Первому областному» рассказали в пресс-службе «Магнитки».



«В связи с первично положительными результатами тестов на коронавирусную инфекцию, выявленными у двенадцати членов команды и тренерского штаба, команда должна пройти двухнедельный карантин. О дате и времени переноса матчей Континентальная хоккейная лига сообщит дополнительно, каждый конкретный перенос Лига будет согласовать с клубами»,— сообщили сайту «Первый областной» представители «Металлурга».

Кроме игры с «Магниткой», у «Барыса» сорвались ещё 5 игр: с рижским «Динамо», «Северсталью», «Куньлунем», «Витязем» и «Сочи». Все они должны были состоятся с 20 сентября по 1 октября. Напомним, ранее на карантин в полном составе ушёл финский «Йокерит», из-за чего не состоится запланированный на сегодня, 17 сентября, матч «шутов» со «сталеварами».

Ближайшую игру магнитогорцы проведут в субботу, 19 сентября, в Москве. Соперником «Металлурга» станет ЦСКА.