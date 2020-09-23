Названы новые даты перенесённых матчей «Металлурга»

Игры с «Йокеритом» и «Барысом» отменились из-за коронавируса у соперников.

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Определились новые даты перенесённых игр магнитогорского «Металлурга». «Сталевары», у которых в сентябре перенеслись два матча, проведут их в конце января — начале февраля следующего года.



Напомним, причиной переноса матчей стал карантин из-за коронавируса, который был выявлен в двух командах-соперников «Магнитки» — «Йокерите» и «Барысе». С финской командой магнитогорцы должны были сыграть 17 сентября, а с казахстанской — 22 сентября, однако из-за самоизоляции матчи отменили. Новые даты сайту «Первый областной» сообщили представители «сталеваров».

«Несостоявшийся матч „Йокерит“ — „Металлург“ перенесён на 30 января 2021 года. Это суббота. Домашняя игра против „Барыса“, которая должна была состояться 22 сентября, перенесена на среду — 3 февраля 2021 года»,— рассказали «Первому областному» в пресс-службе «Металлурга».

Отметим, что в сентябре подопечные Ильи Воробьёва провели 7 матчей, в которых одержали 6 побед. На текущий момент «Металлург» занимает 4-е место в турнирной таблице Восточной конференции. Следующая игра магнитогорцев запланирована на четверг, 24 сентября, на домашней арене «Металлург». В гости к «сталеварам» приедет подмосковный «Витязь».