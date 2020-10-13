Коронавирус выявили у форварда «Металлурга» Богдана Потехина

Это второй случай заражения COVID-19 в стане магнитогорцев за минувшие сутки.

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Первичный тест на коронавирус у нападающего магнитогорского «Металлурга» Богдана Потехина показал положительный результат. Сейчас игрок находится дома, на изоляции. Информацию сайту «Первый областной» подтвердили в пресс-службе «сталеваров».



«Да, информация верная. Первичный тест показал диагноз. Сейчас Богдан находится дома»,— сообщили «Первому областному» в магнитогорском «Металлурге».

Положительный тест у Богдана Потехина стал вторым в «Магнитке» за прошедшие сутки. Ранее такой же результат получил главный тренер магнитогорцев Илья Воробьёв. Отметим, что и игрок, и тренер пропустили вчерашнюю встречу с ЦСКА.Как уточнили представители команды, результаты тестов пришли хоккеистам за час до игры. У всех, кроме Богдана Потехина и Ильи Воробьёва, они оказались отрицательными.

Добавим, что Богдан Потехин был в расположении «Металлурга» на играх выездной серии 5, 7 и 9 октября. В эти дни «Магнитка» играла в Нижнекамске, Санкт-Петербурге и Екатеринбурге против «Нефтехимика», СКА и «Автомобилиста». Во всех матчах нападающий принял участие, играя в четвёртом звене вместе с Игорем Швырёвым и Егором Коробкиным.

После игры с ЦСКА у магнитогорской команды запланировано ещё два матча на домашнем льду. В среду, 14 октября, «Металлург» сыграет против «Авангарда», а в пятницу, 16 октября, — против «Нефтехимика».