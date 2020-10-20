Территории с самым большим и меньшим числом заражённых коронавирусом назвала Ирина Гехт

Наименее напряжённая ситуация фиксируется в сельских районах области.

Послушать 00:00

Самая напряжённая ситуация с коронавирусом в Челябинской области складывается в крупных городах — Челябинске, Магнитогорске, Копейске, Златоусте и Миассе. Меньше всего заражённых фиксируется в сельских территориях, в частности в Уйском и Увельском районах. Об этом на брифинге по коронавирусу заявила первый замгубернатора Ирина Гехт.



«Самая напряжённая ситуация у нас в крупных городах — это Челябинск, Магнитогорск, Копейск, Златоуст, Миасс. Снежинск давал чуть больше, чем Озёрск. Если говорить о самом меньшем, то это Уйский, Увельский районы. Ну и чуть повыше, но значительно меньше, чем в среднем по области, — это Варненский, Чебаркульский районы. Здесь сельские районы, ввиду и отдалённости, и более низкой плотности населения, дают и меньшие риски по заражению. Карабашский городской округ тоже показывает очень маленький процент заражения»,— подчеркнула Ирина Гехт.

Напомним, на текущий момент в Челябинской области выявлено 18 734 заболевших COVID-19. Суточный прирост на утро вторника, 20 октября, составил 113 человек. От болезни за весь период пандемии вылечилось 14 269 южноуральцев.