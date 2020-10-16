Шесть игроков основы «Металлурга» пропустят игру с «Нефтехимиком»

По информации «Первого областного», в команде выявлены новые случаи заражения коронавирусом.

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Ещё три игрока магнитогорского «Металлурга» выбыли из основного состава по причине заболевания. Об этом сообщили сегодня, 16 октября, в пресс-службе клуба.



«Вслед за Николаем Прохоркиным, Юхо Ламмикко и Богданом Потехиным теперь временно не смогут помочь команде Юхо Олкинуора, Никита Рожков и Егор Коробкин», — сообщили сайту «Первый областной» в пресс-службе магнитогорской команды.

По информации «Первого областного», у всех игроков, которые не смогут принят участие в сегодняшней игре против «Нефтехимика», подозревают коронавирус. Отметим, официально подтверждено, что к основной команде присоединится форвард молодёжки «Магнитки» Эдгар Варагян. Также есть вероятность появления на льду Сергея Мозякина.

Напомним, о коронавирусе в «Металлурге» стало известно в начале этой недели. Первым положительный тест в понедельник, 12 октября, перед игрой с ЦСКА получил главный тренер Илья Воробьёв, вслед за ним первично диагноз подтвердился у Богдана Потехина. Затем из состава вылетели Николай Прохоркин и Юхо Ламмико.

Отметим, на данный момент «сталевары» занимают четвёртую строчку в Восточной конференции КХЛ. На счету магнитогорцев 24 очка в 16 играх. Добавим, после сегодняшней игры с «Нефтехимиком» у «Металлурга» запланирована выездная серия и три игры — против рижского «Динамо», «Куньлунь Ред Стар» и «Северстали».