ХК «Динамо Рига» отменил матчи в связи с новыми случаями COVID-19 в команде

Игра с магнитогорским «Металлургом», запланированная на 19 октября, также не состоится.

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Латвийский хоккейный клуб «Динамо Рига» отменил несколько октябрьских матчей, в том числе сегодняшний, 17 октября, из-за новых заражений коронавирусом среди игроков, сообщили представители клуба.

«Из-за новых случаев заражения COVID-19 команда не сможет сыграть в следующих матчах регулярного чемпионата КХЛ, поскольку команда должна соблюдать режим карантина. „Динамо Рига“ официально уведомила КХЛ о невозможности проведения матчей 17 октября с подольским „Витязем“ и 19 октября с магнитогорским „Металлургом“»,— рассказали в пресс-службе клуба.

Информацию о возврате или обмене билетов представители команды сообщат владельцам билетов лично.

Напомним, в магнитогорском «Металлурге» также не вся команда в сборе. В начале этой недели стало известно о том, что положительный тест на коронавирус получил главный тренер команды Илья Воробьёв, затем первично диагноз подтвердился у Богдана Потехина, Николая Прохоркина и Юхо Ламмико. А 16 октября в пресс-службе клуба добавили, по причине болезни на лёд не выйдут Юхо Олкинуора, Никита Рожков и Егор Коробкин.