Рука на пульсе: предприятиям Челябинской области советуют переводить сотрудников на дистанционную работу

Правительство региона мониторит ситуацию и находится в тесном взаимодействии с руководителями организаций.

Послушать 00:00

Работодатели Челябинской области в еженедельном режиме общаются с министерством экономического развития по вопросу перевода сотрудников на удалёнку. По словам первого вице-губернатора Ирины Гехт, крупные предприятия региона в настоящий момент соблюдают необходимые меры против коронавируса, а сложности возникают с индивидуальными предпринимателями и малым бизнесом.



«Ответственные работодатели именно так и делают, у большинства и управленческий персонал практически весь на "дистанте", но и регулируют по непрерывному производству, соблюдают все необходимые меры безопасности и входного фильтра, все наши крупные предприятия в этом отношении предельно дисциплинированы, а все их офисные сотрудники по идее находятся на "дистанте". Сложнее, конечно, с малыми предприятиями, ИП, но тем не менее, эта информация доводится еженедельно и проверяется со стороны экономического блока правительства», — рассказала Ирина Гехт.

Высказалась первый замгубернатора и об «удалёнке» для студентов вузов. Ирина Гехт отметила, что уже отработан алгоритм выявления болезни и вывода учебных групп на карантин, а также их последующего обучения. Первый вице-губернатор подчеркнула, что областное правительство находится на постоянной связи с ректорами университетов.

«Обмениваемся данными, чтобы эту ситуацию контролировать и, в случае необходимости, принять решение о дистанционном или удалённом обучении, а возможно и о внеплановых каникулах. Но мы общаемся с Александром Шестаковым, который возглавляет совет ректоров, и пока остаёмся в таком рабочем режиме», — добавила Ирина Гехт.

Напомним, сегодня стало известно о продлении каникул в Челябинской области. Они, увеличены до двух недель вместо одной. Как заявил губернатор Алексей Текслер, это может помочь разорвать цепочку заболевания.