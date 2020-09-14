КХЛ перенесла матч «Металлурга» против «Йокерита»

Хоккеисты финской команды включены в контактную группу по коронавирусу.

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Континентальная хоккейная лига перенесла на другую дату матч между магнитогорским «Металлургом» и «Йокеритом». Игра должна была пройти в этот четверг, 17 сентября, но состоится в другой день из-за того, что финская команда находится на карантине. О решении лиги сегодня, 14 сентября, рассказали в пресс-службе «сталеваров».



«Встреча регулярного чемпионата КХЛ между „Йокеритом“ и „Металлургом“, которая должна состояться 17 сентября в Хельсинки, перенесена. Это связано с помещением финской команды на 14-дневный карантин из-за возможного инфицирования коронавирусом в игре с „Нефтехимиком“»,— рассказали «Первому областному» представители «Металлурга».

О том, когда именно состоится матч «Магнитки» и «Йокерита» будет сообщено дополнительно. Отметим, что помимо встречи с магнитогорцами у финской команды перенесены игры с «Северсталью», «Витязем» и ЦСКА.

Команда из Хельсинки села на двухнедельный карантин после игры с «Нефтехимиком», когда у нижнекамской команды были выявлены первичные симптомы коронавируса. По решению органов здравоохранения Финляндии, хоккеисты попали в контактную группу. Ранее «Йокерит» отказался лететь в Минск на матч с местным «Динамо» из-за политической ситуации в Беларуси. Отметим, что вчера, 13 сентября «Нефтехимик» прервал выезд и вернулся в Нижнекамск, где игроки пройдут более углубленное тестирование.

В рамках выездной серии «Металлург» должен был провести игры с ХК «Сочи», «Йокеритом» и ЦСКА. Теперь в календаре магнитогорских хоккеистов осталось два матча в гостях. Между ними у «сталеваров» будет 3 дня перерыва.