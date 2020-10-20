Вратарь Артём Загидулин официально стал игроком «Металлурга»

Голкипер будет выступать за «сталеваров» до начала сезона в НХЛ.

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Артём Загидулин стал игроком магнитогорского «Металлурга». Голкипер будет играть за «сталеваров» до открытия нового сезона НХЛ. Ранее между клубом и хоккеистом была достигнута предварительная договорённость, а сегодня, 20 октября, вратарь примерил форму магнитогорцев.



«Все официальные вопросы улажены — приветствуем Артёма Загидулина на страже ворот „Металлурга“! Напомним, что Артём заключил с „Магниткой“ краткосрочный контракт и проведёт за родной клуб время до нового сезона в НХЛ, получит игровую практику, а „Металлург“ в свою очередь серьёзно укрепит вратарскую линию»,— заявили в пресс-службе магнитогорской команды.

Артём Загидулин — воспитанник магнитогорского «Металлурга». Из родной команды вратарь уехал весной прошлого года, после заключения контракта с командой НХЛ «Калгари Флеймз». Прошлый сезон он провёл в АХЛ, в составе «Стоктон Хит». На счету голкипера 30 матчей с процентом отражённых бросков 89,8%.

Напомним, сейчас «Металлург» столкнулся с проблемами во вратарской линии. На карантине находятся оба основных голкипера «сталеваров» — Василий Кошечкин и Юхо Олкинуора. Помимо них на самоизоляции находятся ещё восемь хоккеистов основного состава и главный тренер Илья Воробьёв.