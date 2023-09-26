Троллейбусную инфраструктуру Челябинска модернизируют при поддержке ДОМ.РФ

На масштабное обновление направят почти 14 млрд рублей

В Челябинске троллейбусную сеть модернизируют с помощью инфраструктурных облигаций ДОМ.РФ. Применение такого механизма одобрила правительственная комиссия по региональному развитию. Об этом сообщает пресс-служба ДОМ.РФ. В рамках проекта группа «Синара», выступающая концессионером, обновит контактную сеть, реконструирует депо и произведет новые троллейбусы.

Общая стоимость модернизации инфраструктуры составляет 13,7 млрд рублей. Размер инфраструктурного займа — 5,2 млрд рублей. ДОМ.РФ может направить на реализацию проекта еще 2,8 млрд рублей.

«Инфраструктурные облигации ДОМ.РФ позволяют эффективно стимулировать развитие регионов. Челябинская область оценила его возможности одной из первых — за счет льготного финансирования здесь уже строятся инженерные сети, школа и детский сад. Теперь в регионе будет реализован один из крупнейших в рамках механизма транспортных проектов. В результате в перспективных районах Челябинска появятся условия для создания рабочих мест и запуска нового жилищного строительства. Ожидаем, что реконструкция транспортной инфраструктуры позволит ввести в эксплуатацию около 1,14 млн кв. м жилья, а улучшить условия жизни смогут более 1,2 млн человек»,— комментирует директор подразделения «Инфраструктурные облигации» ДОМ.РФ Александр Аксаков.

На льготные средства купят 168 троллейбусов. Десять из них с 1 сентября ездят по маршруту № 19. Транспорт производят на челябинском заводе, который открыли в марте 2023 года. Кроме того, в рамках проекта «Синара» реконструирует троллейбусные депо № 1 и № 2, обновит тяговые подстанции и проложит новые контактные линии (с октября 2022 года обновлено почти 40% сетей). Модернизацию проведут в том числе в поселке АМЗ и микрорайоне № 17, на улицах Первой Пятилетки и Артиллерийской — там, где идет активное жилищное строительство.

«Мы запустили в Челябинске масштабную транспортную реформу. В этом году активно модернизируем троллейбусную инфраструктуру. Практически полностью обновим подвижной состав, реконструируем тяговые подстанции, контактную сеть, два депо, в которых будут обслуживать новые машины. В сентябре первые десять новых троллейбусов челябинского производства уже вышли на маршруты. Работу ведем на условиях государственно-частного партнерства. И безусловно, такие эффективные инструменты, как льготный инфраструктурный заем, служат мощной поддержкой для реализации подобных транспортных проектов», — отмечает губернатор Челябинской области Алексей Текслер.

Отметим, что через общественные обсуждения успешно прошла документация по реконструкции троллейбусного депо № 1, строительству нового участка контактной сети от проспекта Ленина до депо и возведению новой тяговой подстанции. Мэрия Челябинска скоро выдаст разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства.

Добавим, что челябинские троллейбусы «Синара-6254» являются низкопольными. В них установлено современное оборудование: USB-зарядки для телефонов, Wi-Fi, системы информирования и видеонаблюдения, кондиционер, откидной пандус для инвалидов. Среди других особенностей — повышенная плавность хода, увеличенная площадь остекления и высота потолка, расширенные дверные проемы и возможность наклона корпуса машины на остановках (книлинг). Троллейбусы имеют систему автономного хода до 20 км — столько они могут проехать без контактной сети. В машине 37 анатомических сидений с антивандальным покрытием, а общая вместимость составляет 90 пассажиров.

Во время открытия Челябинского завода городского электрического транспорта сообщалось, что предприятие будет производить троллейбусы для других городов России. По оценкам инвестора, ежегодно регионам страны нужно до 1000 новых троллейбусов. С выходом на проектную мощность челябинский завод будет выпускать ежегодно до 350 машин. Тестовая эксплуатация троллейбуса проводится в Калининграде. Переговоры велись с пятью регионами.