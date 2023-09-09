В Челябинске анонсировали новые троллейбусные маршруты на АМЗ

Дополнительный транспорт запустят после модернизации контактной сети

В следующем году в Челябинске появятся три-четыре новых троллейбусных маршрута, которые свяжут различные районы областного центра с поселком АМЗ. Об этом сегодня, во время праздничного телемарафона ОТВ к 287-летию Челябинска рассказал заместитель министра регионального Миндортранса Александр Егоров.

Гость передвижной студии, в роли которой выступил один из новых троллейбусов «Синара», отметил, что в настоящее время жителям южной части мегаполиса довольно трудно передвигаться по городу, поскольку по улице Блюхера на АМЗ ездит мало больших, вместительных автобусов. Поэтому принято решение обслуживать это направление преимущественно троллейбусами.

Сейчас здесь работают четыре маршрута «рогатого» электротрансопорта: № 5, № 7, № 12 и № 19. Новые маршруты будут введены после модернизации контактной сети на улице Блюхера. По словам Александра Егорова, работы начнутся в течение ближайшего месяца.

Замминистра отметил, что в настоящее время на улицы Челябинска ежедневно выезжают около ста троллейбусов. Все их планируется заменить новыми машинами марки «Синара» и довести количество машин на всех маршрутах до 168. Замена подвижного состава будет происходить поэтапно — по мере модернизации контактной сети, реконструкции тяговых подстанций, депо и обучения водителей.