В Челябинске выпустили на линию современные троллейбусы с автономным ходом

На протяжении десяти дней проезд в них будет бесплатным

В пятницу, 1 сентября, транспортники Челябинска выпустили на линию 19-го маршрута первые десять троллейбусов «Синара-6254». Машины с автономным ходом, которые производятся на мощностях Челябинского завода городского электрического транспорта, стартовали от разворотного кольца на улице Лесопарковой. Пассажиры на протяжении ближайших десяти дней могут ездить на этих «рогатых» абсолютно бесплатно. Акцию приурочили ко Дню знаний и грядущему 287-летию Челябинска. О запуске новых машин — в материале Первого областного информагентства.

На разворотной площадке в ряд выстроились красные машины. Водители делают последние приготовления перед отправкой и говорят друг другу о тонкостях эксплуатации «Синары». Волнуются они не меньше, чем создатели этой машины, но видно, что это волнение приятное: наконец город начал избавляться от старых «рогатых», которые физически и морально уже давно устарели.





«Буквально в марте мы открывали завод, а сейчас видим новые троллейбусы на улицах Челябинска. Благодаря решению губернатора Алексея Текслера мы наблюдаем, как современные машины начали свое движение в городе. Машин пока десять, их выпустили на основной маршрут. Будем ждать в период 2023—2024 годов появления на наших улицах 168 новых троллейбусов. В 2021 году мы заключили концессионное соглашение с группой компаний „Синара“: это приведение в норматив всей троллейбусной энергетической инфраструктуры, строительство контактных сетей, тяговых подстанций, строительство и реконструкция троллейбусных депо», — отметил министр дорожного хозяйства и транспорта региона Алексей Нечаев.





Водители, прошедшие переподготовку со старых машин на новые, признаются, что управлять этой техникой — примерно то же самое, что ездить на хорошей иномарке. Внешний вид привлекает горожан («Синара» уже успела поездить по улицам города), но теперь челябинцы могут оценить машину и внутри. Низкий пол позволяет без труда попасть в салон, при необходимости машина может наклониться в сторону остановки. Количество сидячих мест увеличили до 33.





«Это уникальный троллейбус, в котором установлены навигационная система, USB-слоты. Он адаптирован под маломобильных пассажиров, на нем установлена аппарель. Кабина водителей — это особое место, которому мы уделили большое внимание. Оно адаптировано для работы в любых погодных условиях: при жаре можно пользоваться кондиционером, в зимнее время — печью. Климат-контроль регулируется как в современном автомобиле. Наш троллейбус — машина, которой можно гордиться», — заявил гендиректор компании «Синара-ГТР Челябинск» Сергей Брусник.

Десять троллейбусов «Синара-6254» полностью заменили старые машины на маршруте № 19 «Парк Гагарина — поселок Первоозерный». Обкатывать «рогатых» с пассажирами решили именно на этом маршруте, поскольку этому предшествовала большая работа по полной замене контактной сети и ее опор. Основная отличительная черта троллейбуса — автономный ход, рассчитанный на 20 километров. По ходу следования машины батарея заряжается, и ее можно использовать дальше. Эта функция пригодится в тех районах, куда еще не провели провода.





Пока что троллейбусы 19-го маршрута будут «ночевать» в депо, расположенном на Свердловском тракте, но в «Синаре» уже занимаются его модернизацией. Скоро появится и новое депо на Артиллерийской.





«Начиная с 2019 года, благодаря работе главы региона, мы запустили обновление подвижного состава. Конечно, основной упор мы делаем на электрический городской транспорт. На сегодняшний день мы планируем до конца этого года обновить порядка 350 единиц техники. В Челябинске это порядка 200 единиц, включая троллейбусы, автобусы и трамваи», — подытожил Алексей Нечаев.