В Калининграде вышел на обкатку троллейбус из Челябинска

В ближайшее время транспорт оценят местные жители

В Калининграде вышел на обкатку новый троллейбус «Синара-6254», произведенный на Челябинском заводе городского электротранспорта. Как сообщают местные СМИ, «рогатый» был замечен на городских улицах вечером 15 сентября.

Напомним, сразу после того, как первые яркие троллейбусы вышли на улицы Челябинска, ими заинтересовались власти Калининграда. 13 сентября транспорт доставили в город, и уже через пару дней ему устроили тест-драйв. Как ранее сообщали местные власти, калининградцы смогут оценить удобство троллейбуса с 25 сентября по 6 октября. Затем будет принято решение о покупке «рогатых».

Троллейбус «Синара-6254» является полностью низкопольным, обладает увеличенным автономным ходом — до 80 километров. Общая вместительность транспорта составляет 90 пассажиров. В салоне имеются USB-слоты для зарядки мобильных устройств, Wi-Fi, системы информирования и видеонаблюдения, откидная площадка для маломобильных горожан, светодиодная система освещения и кондиционер.

Напомним, в Челябинске новые троллейбусы вышли маршрут № 19 1 сентября.